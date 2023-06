To nowy trener Arki? Ten sezon był dla niego nieudany

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Arka Gdynia poszukuje nowego szkoleniowca

Duże szanse na pracę na Pomorzu ma Wojciech Łobodziński

40-latek ostatnio odpowiadał za wyniki Wieczystej Kraków

I liga. Arka negocjuje z Wojciechem Łobodzińskim

Arka Gdynia poszukuje nowego szkoleniowca. Po zakończeniu sezonu Żółto-Niebiescy pożegnali Ryszarda Wieczorka i teraz rozmawiają z jego potencjalnymi następcami. Według Szymona Janczyka z portalu Weszło.com wysoko stoją akcje Wojciecha Łobodzińskiego, który w sezonie 21/22 poprowadził Miedź Legnica do triumfu w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi.

Po awansie do PKO BP Ekstraklasy 23-krotny reprezentant Polski dotrwał tylko do 12. kolejki zmagań. W marcu 2023 roku Łobodziński objął Wieczystą Kraków, z którą miał awansować do 2. ligi, jednak nie wypełnił tego celu i pożegnał się z małopolskim klubem. Teraz ma duże szanse, by wrócić na poziom, na którym osiągał tak świetne wyniki.

Weszło.com uważa, że negocjacje między nowym trenerem a klubem z Gdyni są już na ostatniej prostej i niedługo możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia finalizacji rozmów.