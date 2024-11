Termalica Bruk-Bet Nieciecza rozgromiła właśnie w wyjazdowym starciu zespół Kotwicy Kołobrzeg aż 5:0. To kolejne zwycięstwo graczy Marcina Brosza i porażka beniaminka ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Karasek

Termalica na drodze do Ekstraklasy

Nie ma co ukrywać, Termalica Bruk-Bet Nieciecza pod wodzą Marcina Brosza spisuje się perfekcyjnie. Zespół objęty przez doświadczonego szkoleniowca w poprzednim sezonie ustatkował się w lecie i teraz osiąga znakomite wyniki. Słoniki są liderem tabeli Betclic 1. ligi i do tego mają najlepszą ofensywę w rozgrywkach.

Dziś to zespół z Niecieczy potwierdził, bowiem w wyjazdowym starciu z Kotwicą Kołobrzeg rozbił zespół Ryszarda Tarasiewicza aż 5:0. To bardzo wysoki wynik, który oddaje dominację gości. Gole dla drużyny Marcina Brosza zdobyli: Kamil Zapolnik oraz aż cztery razy do siatki trafił Kacper Karasek. 22-latek w tym sezonie ma na swoim koncie już 11 goli w 16 meczach.

Kotwica Kołobrzeg przegrywa z kolei kolejny mecz w tym sezonie i spada w ligowej tabeli na 13. miejsce i biorąc pod uwagę ostatnie problemy finansowe oraz organizacyjne, a także te sportowe, można się spodziewać, że nadal gracze z Pomorza będą musieli spoglądać na to, co dzieje się za ich plecami.

