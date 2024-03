Strzał, rykoszet i wpadło. Motor odpalił [WIDEO]

Motor Lublin przy wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach w Łęcznej miał zamiar wykonać kolejny krok w kierunku awansu do PKO Ekstraklasy, mierząc się z miejscowym Górnikiem. Ekipa Goncalo Feio w pierwszej odsłonie była konkretniejsza od rywali i przyniosło to efekt w postaci bramki.