Arka Gdynia przegrała z Termalicką Bruk-Bet Nieciecza 1:2. W meczu byliśmy świadkami dwóch rzutów karnych. To pierwsza ligowa porażka zespołu Wojciecha Łobodzińskiego od 29 września.

PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Arka Gdynia uległa zespołowi Termalicki Bruk-Bet Nieciecza

W Niecieczy padł wynik 2:1

To pierwsza porażka zespołu Wojciecha Łobodzińskiego od końca września

Dwa karne i pierwsza porażka od września

Ostatnim meczem 18. kolejki Fortuna 1. ligi była rywalizacja Termalicki Bruk-Bet Nieciecza z Arką Gdynia. Na stadionie w Niecieczy mierzyła się pierwsza z ósmą ekipą ligi, co samo w sobie zapowiadało nam bardzo ciekawe spotkanie. I trzeba powiedzieć, że tak było. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. W 9. minucie meczu zespół gospodarzy za sprawą Wiktora Biedrzyckiego wyszedł na prowadzenie. Obrońca zespołu Mariusza Lewandowskiego wykorzystał rzut karny.

Drugi rzut karny i drugi gol! Tym razem dla Arki Gdynia ⚽



— Polsat Sport (@polsatsport) December 11, 2023

Później zespół Arki Gdynia musiał gonić wynik, a to udało się dość szybko, bowiem już kwadrans później na tablicy wyników mieliśmy rezultat 1:1. Znów uderzenie z jedenastu metrów i znów gol, ale tym razem piłkę do siatki skierował Olaf Kobacki. Do końca pierwszej części gry wynik się utrzymywał, a mecz był dość wyrównany.

Gospodarze znów na prowadzeniu! Adam Radwański po raz drugi trafia w tym sezonie ligowym do siatki 2️⃣:1️⃣



— Polsat Sport (@polsatsport) December 11, 2023

Druga odsłona meczu rozpoczęła się podobnie. W 58. minucie rywalizacji do siatki gości trafił Adam Radwański. Ostatnie pół godziny w Niecieczy przebiegło pod gonitwą ekipy trenera Łobodzińskiego za wynikiem. To się jednak nie udało. Spotkanie zakończyło się rezultatem 2:1, a Arka uległa pierwszy raz w lidze od 23 września.

