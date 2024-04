Rywale Wisły Kraków podjęli decyzję ws. przyjazdu kibiców

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Zagłębie Sosnowiec i Resovia Rzeszów nie przyjmą kibiców Wisły Kraków

Wisła Kraków w sezonie 2023/2024 w wyjazdowych meczach ligowych musi sobie radzić bez własnych kibiców. Kluby Fortuna 1. Ligi regularnie zabraniają udziału fanom Białej Gwiazdy, powołując się na zagrożenie bezpieczeństwa.

Kolejne nieprzychylne decyzje wobec Wisły Kraków podjęły Resovia Rzeszów i Zagłębie Sosnowiec. Oba kluby uznały, że udział fanów Białej Gwiazdy może być niebezpieczny.

– Gospodarze [Resovia] odwołali się do wydarzeń, które miały miejsce w 2. kolejce, kiedy to Resovia przyjmowała zorganizowaną grupę kibiców Wisły i doszło do użycia środków przymusu bezpośredniego. Dodatkowo zwrócono uwagę na antagonistyczne nastawienie kibiców obu drużyn, a także uwzględniono pozostałe ryzyka wynikające z przyjęcia kibiców krakowskiego klubu na mocy opinii Policji – czytamy na stronie Wisły Kraków.

– Powyższa decyzja ma związek z realnymi i udokumentowanymi przesłankami wskazującymi na możliwość zaistnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników i przebiegu ww. meczu piłki nożnej oraz organizowanej w związku z nim imprezy masowej – napisano w piśmie Zagłębia Sosnowiec.

Wisła Kraków z Resovią Rzeszów zagra 23 kwietnia, natomiast mecz z Zagłębiem Sosnowiec odbędzie się 6 maja. Będą to ważne mecze dla Wiślaków, których czeka walka o udział w barażach o awans do Ekstraklasy.