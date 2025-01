PressFocus Na zdjęciu: Adam Dzik

Ryszard Tarasiewicz odchodzi z Kotwicy

Powiedzieć, że sytuacja Kotwicy Kołobrzeg jest trudna, to jak nie powiedzieć nic. Właściwie to, co dzieje się od pewnego czasu w klubie, który jest beniaminkiem Betclic 1. ligi nazwać można upadkiem. Nie ma miesiąca, aby do mediów nie przebijały się informacje o różnego rodzaju problemach w drużynie. Główną kwestią są oczywiście sprawy finansowe i zaległości w wypłatach.

Z tego też powodu w ostatnim czasie z zespołu odszedł Zvonimir Petrović, który był bardzo ważną postacią zespołu w tym sezonie, a klub opuścił za porozumieniem stron. Z kolei Piotr Koźmiński na naszych łamach kilka dni temu informował, że bliski opuszczenia Kotwicy jest także Jonathan Junior, który trafić ma do Radomiaka Radom. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

To jednak nie wszystko. Jak przekazał właśnie dobrze poinformowany w tematach Kotwicy Kołobrzeg Norbert Skórzewski na platformie X (dawniej Twitter), z klubu odchodzi Ryszard Tarasiewicz. Doświadczony szkoleniowiec nie poprowadzi Kotwicy Kołobrzeg w rundzie wiosennej, a jego kontrakt zostanie rozwiązany. 62-latek objął zespół w kwietniu 2024 roku i wywalczył z nim awans do 1. ligi. Obecnie drużyna jest na 15. miejscu w tabeli.

