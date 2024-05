Rude skomentował kompromitację Wisły Kraków w 1 Lidze. “Idziemy naprzód”

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Albert Rude

Rude wziął odpowiedzialność za porażkę Wisły w 1 Lidze

Wisła Kraków była w bardzo trudnym położeniu przed ostatnią kolejką Fortuna 1 Ligi. Biała Gwiazda nie tylko potrzebowała wygranej z Bruk-Bet Termaliką, ale również korzystnych rezultatów w innych spotkaniach. Podopieczni Alberta Rude nie zdołali jednak spełnić nawet pierwszego warunku i doznali kompromitującej porażki 0:3. Była to trzecia przegrana Wisły z rzędu.

– Myślę, że dzisiaj nie warto podsumowywać tego meczu. Każdy widział, co się stało. To był dla nas ciężki mecz, na który wpływ miała czerwona kartka. Nie potrafiliśmy temu podołać – przyznał krótko Albert Rude podczas pomeczowej konferencji prasowej.

– Chciałbym pogratulować Lechii i GKS-owi Katowice bezpośredniego awansu. Jeśli chodzi o nas to z jednej strony zaprezentowaliśmy się powyżej jakichkolwiek oczekiwań. Zdobyliśmy Puchar Polski rywalizując z zespołami z PKO Ekstraklasy. Natomiast z drugiej, w rozgrywkach ligowych zagraliśmy znacznie poniżej oczekiwań. Nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. Nie awansowaliśmy i wszyscy jesteśmy rozczarowani. Nie oczekuję, że ktoś będzie czuł inaczej. Teraz jest czas, żeby wziąć odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy. Jestem liderem tego projektu, dlatego biorę tą odpowiedzialność na siebie. Chcę powiedzieć, że Wisła nadal będzie szła do przodu jak zawsze i kontynuowała swoją pracę – podkreślił szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

W następnym sezonie PKO Ekstraklasy zobaczymy Lechię Gdańsk i GKS Katowice, natomiast o trzecie miejsce w elicie w barażach zmierzą się Motor Lublin z Górnikiem Łęczna oraz Arka Gdynia z Odrą Opole.

