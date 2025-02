Ruch Chorzów przekazał nowe wieści w sprawie kapitana

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Sikora

Patryk Sikora z Ruchu Chorzów już po operacji

Ruch Chorzów aktualnie ma w swojej kadrze 27 zawodników na rundę wiosenną. W każdym razie już wiadomo, że na jednego z graczy przez długi czas trener Dawid Szulczek nie będzie mógł liczyć. Biuro prasowe 14-krotnych mistrzów Polski przekazało konkretne wiadomości w tej sprawie.

“Patryk Sikora przeszedł wczoraj zabieg zespolenia rzepki. Przez kolejne 4 tygodnie nasz pomocnik będzie funkcjonował w specjalistycznej ortezie. Po jej zdjęciu przejdzie kolejne badania oraz konsultacje lekarskie, które sprecyzują moment rozpoczęcia rehabilitacji ruchowej oraz powrót kapitana Niebieskich do treningów” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu Ruchu Chorzów na platformie X.

Ruch Chorzów – sezon 2024/2025

25-letni pomocnik to wychowanek chorzowskiego Ruchu. W tej kampanii Betclic 1. Ligi nie miał okazji do gry, na co wpływ miała kontuzja zerwania więzadła krzyżowego. Piłkarz był poza grą przez blisko 260 dni. Wydawało się, że na drugą część sezonu Sikora będzie do dyspozycji szkoleniowca Niebieskich. Niemniej pech piłkarza nie opuścił i ten w Turcji doznał kolejnej kontuzji.

Aktualny kontrakt Sikory z Ruchem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Defensywny pomocnik jak na razie rozegrał w Ruchu ponad 100 meczów. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył też trzy kluczowe podania. Sikora w ostatnich latach miał konkretny udział w awansach Niebieskich do wyższych klas rozgrywkowych.