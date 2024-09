Ruch Chorzów cały czas marzy o nowym stadionie, który byłby adekwatny do potrzeb i mógłby zostać wypełniany, co najmniej w 90 procentach. Głos w sprawie zabrał prezydent Chorzowa.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Michałek

Budowa stadionu Ruchu ma zacząć się od dwóch trybun

Ruch Chorzów jest jednym z ostatnich dużych klubów w Polsce, który nie może pochwalić się jeszcze areną godną XXI wieku. Niebiescy aktualnie rywalizują Betclic 1. Liga, rozgrywając spotkania w roli gospodarza na Stadionie Śląskim. Niemniej arena ta, chociaż zapewnia komfort pracy klubowi, nie jest docelowym rozwiązaniem dla 14-krotnego mistrza Polski. Jest po prostu za duża. W rozmowie z Radiem Best prezydent Chorzowa – Szymon Michałek zapowiedział, że chciałby, aby w trakcie trwającej kadencji zaczęła się budowa, co najmniej dwóch nowych trybun na terenie przy ulicy Cichej.

– Jeżeli na coś się umawiamy ze społeczeństwem, to trzeba to spełniać. Z pewnym bagażem przejmuje jako prezydent Chorzowa pewne sprawy. Przeglądając dokumenty i informacje o zaplanowanych inwestycjach, nie było w nich miejsca na nowy stadion dla Ruchu, więc poprzedni prezydent przystąpił do wyborów, nie mając w planach budowy nowego stadionu dla Ruchu – mówił Michałek w rozmowie z Radiem BEST.

– Nowy stadion dla Ruchu to najcięższe wyzwanie, ale ja takie lubię. Nigdy w życiu nie interesowało mnie to, co było łatwe. Będę robił wszystko, aby skutecznie doprowadzić inwestycję do zakończenia. Rozpoczęliśmy już prace, zaczynając od zmiany zarządu w spółce, która ma odpowiadać za budowę stadionu. W trakcie trwającej kadencji chcę przede wszystkim zacząć budowę. Zakładając najgorsze, czyli jeśli nie będzie finansowania zewnętrznego na nowy stadion, to chciałbym, aby zaczęła się w trakcie pierwszej kadencji budowa jednej lub dwóch trybun. To miałby być znak dla wszystkich z zewnątrz, że nie tylko rozmawiamy o budowie, ale ją autentycznie robimy. Wierzę, że wówczas podchodziłoby się do tematu na poważnie – dodał prezydent Chorzowa.

Tymczasem w najbliższą niedzielę Niebiescy rozegrają kolejne spotkanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ruch na wyjeździe zagra z Miedzią Legnica. Mecz odbędzie się o godzinie 12:30.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów przebudzenie. Zmiana trenera przyniosła efekty