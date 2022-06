PressFocus Na zdjęciu: Seweryn Siemianowski w Goal.pl

Ruch Chorzów rok po roku zaliczył dwa awanse. Niebiescy wygrzebali się z III ligi i w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu Ekstraklasy. O tym sukcesie, a także o planach na najbliższe miesiące w Poranku z Goal.pl opowie prezes klubu Seweryn Siemianowski. Zapraszamy na nasz kanał, początek o godzinie 10:00.

Ruch Chorzów – legenda bez końca – klub, który niedawno musiał walczyć w III lidze, w ostatnich dwóch latach zrobił duży postęp sportowy, dzięki czemu zobaczymy go w I lidze. Ambicje Niebieskich sięgają oczywiście wyżej. Czy jednak już w najbliższym sezonie mogą się liczyć w walce o Ekstraklasę? Jak Ruch wygląda od strony organizacyjnej? Co będzie głównym celem na najbliższy sezon? Pewnie te i inne pytania padną w Poranku z Goal.pl. Seweryn Siemianowski w roli gościa, a Łukasz Pawlik i Leszek Milewski w roli prowadzących. Pytania do prezesa będą mogli zadawać także kibice za pośrednictwem naszego czatu. Zapraszamy!