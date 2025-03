Ruch Chorzów wywalczył awans do półfinału Pucharu Polski kilka dni po blamażu z Wisłą Kraków. Dawid Szulczek w programie TVP Sport zapewnia, że celem pozostaje powrót do Ekstraklasy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch chce grać w Ekstraklasie. To priorytet

Ruch Chorzów w środku tygodnia pokonał Koronę Kielce 2-0 i tym samym wywalczył sobie awans do półfinału Pucharu Polski. Zmierzy się tam z Legią Warszawa, która przyjedzie na Stadion Śląski. Wielkim faworytem tej rywalizacji będą oczywiście goście ze stolicy, dla których wygranie tych rozgrywek może być jedyną szansą, aby zagrać w europejskich pucharach.

Dla Ruchu możliwość zmierzenia się w półfinale Pucharu Polski to wielka nobilitacja. Wisła Kraków w zeszłym sezonie pokazała, że nawet pierwszoligowiec może zdobyć to trofeum. Chorzowianie mogą utrzeć nosa ekspertom i ograć faworyzowaną Legię, a w finale zagrać ze zwycięzcą meczu Puszcza Niepołomice – Pogoń Szczecin.

Zapytany o priorytet na kolejne miesiące Dawid Szulczek zapewnia, że jest nim awans do Ekstraklasy. Puchar Polski będzie traktowany natomiast jako dodatek, choć oczywiście Ruch z niego nie zrezygnuje.

– Co bym wolał: awans do Ekstraklasy czy zwycięstwo w Pucharze Polski? To pierwsze. Będziemy walczyć o PP – to jedyne trofeum, które możemy zdobyć w tym sezonie. Jeśli musiałbym wybrać, to – jak wspomniałem – wolałbym wrócić z Ruchem na najwyższy poziom rozgrywkowy – wyjaśnił szkoleniowiec pierwszoligowca.

Przed poniedziałkowym meczem z Termalicą Ruch zajmuje w pierwszoligowej tabeli piąte miejsce. Do drugiej Arki Gdynia traci dziesięć punktów, zaś przewaga nad siódmą lokatę to zaledwie punkt. W poprzedniej kolejce Niebiescy zostali rozbici przez Wisłę Kraków 0-5.