PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Wójtowicz i Mateusz Stępień

W hicie 14. kolejki 1 Ligi Arka Gdynia pokonała 4:2 na wyjeździe Ruch Chorzów. Dla Niebieskich była to pierwsza w tym sezonie porażka przed własną publicznością, natomiast goście z Gdyni potwierdzili bardzo dobrą wyjazdową formę.

Arka z kolejną wygraną na wyjeździe

Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy w szóstej minucie wywalczyli rzut karny. Faulowany w “szesnastce” był Daniel Szczepan, który po kilku chwilach okazał się skutecznym egzekutorem jedenastki. W kolejnych minutach Ruch starał się pójść za ciosem, spychając Arkę do defensywy, ale goście przetrwali napór rywali.

Z minuty na minutę goście z Gdyni grali coraz odważniej, a efektem tego była wyrównująca bramka w 29. minucie. Do bramki strzeżonej przez Jakuba Bieleckiego trafił Karol Czubak. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się remisem, tuż przed przerwą do ataku ruszyła Arka. Przyniosło to efekt w postaci kolejnych dwóch goli.

W 43. minucie Arkę na prowadzenie wyprowadził Karol Czubak, który wykorzystał błędy defensywy Ruchu, a w doliczonym czasie gry na 3:1 podwyższył Omran Haydary. Tym samym gości w bardzo dobrych nastrojach mogli schodzić na przerwę do szatni.

W drugiej połowie wynik długo nie ulegał zmianie. Arka długo skutecznie broniła korzystnego dla siebie wyniku, bowiem Ruch kontaktowego gola zdołał zdobyć dopiero w doliczonym czasie gry. Nadzieje Niebieskim przywrócił Tomasz Swędrowski, ale goście bardzo szybki je rozwiali zdobywając czwartego gola. Wynik na 4:1 ustalił Hubert Adamczyk.

Dzięki tej wygranej Arka Gdynia awansowała na czwarte miejsce w tabeli, natomiast Ruch Chorzów plasuje się po tym meczu na drugiej lokacie.

Zobacz także: aktualna tabela 1 Ligi