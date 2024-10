fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado mógł nie zagrać. Miał problemy zdrowotne

Wisła Kraków przyjechała do Łęcznej po serii czterech zwycięstw. W miniony piątek ograła przed własną publicznością liderująca Termalicę, potwierdzając, że idzie w dobrym kierunku. W spotkaniu z Górnikiem to właśnie Biała Gwiazda była faworytem, choć nie przełożyło się to na boiskową dyspozycję. Do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, a po zmianie stron jedynego gola zdobyli gospodarze. W końcówce Wisła przycisnęła i stworzyła kilka okazji, lecz nie była wystarczająco skuteczna.

Słaby występ zaliczył Angel Rodado, czyli niekwestionowana gwiazda i lider ofensywy krakowskiej drużyny. Nie był zbyt widoczny, a gdy tylko miał piłkę, najczęściej ją tracił. Mariusz Jop ściągnął Hiszpana po niespełna godzinie gry. Nie wynikało to jednak wyłącznie z jego boiskowej postawy, ale także problemów zdrowotnych, z którymi mierzył się jeszcze przed meczem. Istniało ryzyko, że Rodado w ogóle nie będzie w stanie zagrać z Górnikiem Łęczna.

– Angel nie jechał z nami autokarem na przedmeczowe zgrupowanie. Dzień przed poniedziałkowym treningiem doznał zatrucia, albo to jakiś wirus? Wymioty, biegunka. Gdzieś po konsultacji z lekarzem i z Angelem we wtorek rano doszliśmy do wniosku, że jest w stanie zagrać w tym meczu i został przywieziony do hotelu. To było spowodowane tymi jego problemami przedmeczowymi, gdzie było widać, że się stara, natomiast fizycznie to nie jest to, co zawsze. I tak planowaliśmy 45 minut maksymalnie. Jeszcze dał radę te 10 w drugiej połowie i to był taki maks jego na dzisiaj. To był powód jego zmiany – wyjaśnił Jop.

Wisła ma na koncie 15 punktów i dwa mecze zaległe względem zdecydowanej większości stawki.