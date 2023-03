Premier zaangażował się w spór o stadion dla Ruchu Chorzów. “Możemy mieć na Śląsku piłkarskie święto”

Ruch Chorzów w drugiej połowie kwietnia zmierzy się z Wisłą Kraków w meczu Fortuna 1 Ligi. Tymczasem wciąż niejasne jest to, gdzie to spotkanie zostanie rozegrane. Był plan, aby batalia z udziałem Niebieskich i Białej Gwiazdy odbyła się na Stadionie Śląskim, ale upadł. Władze 14-krotnego mistrza Polski i Urzędu Marszałkowskiego, który jest właścicielem areny, nie doszły do porozumienia w sprawie odpowiedzialności za ewentualne szkody na bieżni areny. W sprawę zaangażował się premier Mateusz Morawiecki.