Zagłębie Sosnowiec latem sprowadziło kilku zawodników z uznanym nazwiskiem. Szeregi ekipy z ArcelorMittal Park wzmocnili Kamil Biliński, czy Joel Valencia. W każdym razie nie miało to przełożenia na grę drużyny. Tymczasem we wtorek 22 sierpnia 2023 roku trener Krzysztof Górecko złożył rezygnację z prowadzenia zespołu.

fot. PressFocus

Po pięciu kolejkach w Fortuna 1 Lidze z pracy trenera w Zagłębiu Sosnowiec zrezygnował Krzysztof Górecko

50-latek odpowiadał za wyniki Trójkolrowych od 1 lipca

Na dzisiaj nie został wybrany następcy byłego opiekuna CKS Czeladź, czy Gwarka Tarnowskie Góry

Górecko uznał, że ma już dość

Zagłębie Sosnowiec z dużymi ambicjami przystąpił do nowego sezonu w Fortuna 1 Lidze. Ekipa została solidnie wzmocniona. Co prawda z klubem pożegnał się Maksymilian Banaszewski. Przybyli jednak do klubu: Kamil Biliński, Joel Valencia i Juana Camara.

Za wyniki sosnowiczan odpowiedzialni byli natomiast w duecie Krzysztof Górecko i Marcin Malinowski. Pierwszy z wymienionych posiada licencję UEFA Pro, co nie jest bez znaczenia.

Ligowa rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla Zagłębia, które w pięciu kolejkach wywalczyło tylko jeden punkt. Tymczasem rezygnację z pracy w klubie złożył trener sosnowiczan.

“Krzysztof Górecko złożył rezygnację z funkcji pierwszego trenera Zagłębia Sosnowiec. Nazwisko nowego szkoleniowca naszej drużyny zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie klubu.

𝐊𝐑𝐙𝐘𝐒𝐙𝐓𝐎𝐅 𝐆Ó𝐑𝐄𝐂𝐊𝐎 złożył rezygnację z funkcji pierwszego trenera Zagłębia Sosnowiec. Dziękujemy za pracę w naszym Klubie i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej 🔴🟢⚪



𝙆𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙩 👉 https://t.co/klJQAzvuQt pic.twitter.com/VCAwJyngn3 — Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) August 22, 2023

Zagłębie kolejne spotkanie rozegra w najbliższy poniedziałek. Rywalem sosnowiczan będzie Odra Opole. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00.

