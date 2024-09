Pogoń Siedlce w tym sezonie rozczarowuje. Jednocześnie klub ustosunkował się do decyzji trenera Marka Brzozowskiego, który oddał się do dyspozycji zarządu klubu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Brzozowski

Marek Brzozowski przestał być trenerem Pogoni Siedlce

Pogoń Siedlce w poprzedniej kampanii wywalczyła awans z 2 do 1 Ligi. Jednocześnie duży sukces zaliczył Marek Brzozowski. Minęło jednak kilka miesięcy od tego osiągnięcia i nastroje w klubie zmieniły się o 180 stopni.

Dzisiaj siedlczanie plasują się na 17. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, będąc na dzisiaj jednym z głównych kandydatów do spadku z ligi, W trakcie minionego weekendu Pogoń przegrała na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Po tym starciu do dymisji podał się szkoleniowiec Pogoni. 30 września klub w oficjalnym komunikacie ustosunkował się do decyzji trenera.

“Marek Brzozowski nie jest już trenerem MKP Pogoń Siedlce. Brzozowski został zwolniony z prowadzenia pierwszej drużyny Pogoni. 43-letni szkoleniowiec pracował w siedleckim klubie od czerwca 2023 roku. W sezonie 2023-24 Brzozowski doprowadził Pogoń do historycznego mistrzostwa II ligi, a co za tym idzie awansował do I ligi. W 11 meczach obecnego sezonu Pogoń wywalczyła pięć punktów i plasuje się na 17 miejscu w tabeli. Dziękujemy trenerze za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze!” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe beniaminka Betclic 1. Ligi.

Marek Brzozowski nie jest już trenerem MKP Pogoń Siedlce.https://t.co/ODrMFyY9aP — MKP Pogoń Siedlce (@MKPPogonSiedlce) September 30, 2024

Pogoń w najbliższy weekend rozegra spotkanie 12. kolejki. Rywalem siedlczan będzie Wisła Kraków. Mecz odbędzie się w sobotę 5 października o godzinie 19:35.

