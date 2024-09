Wisła Kraków poznała decyzję w sprawie obecności swoich kibiców w Siedlcach

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła Kraków ponownie bez wsparcia swoich kibiców

Wisła Kraków w ostatniej serii gier Betclic 1. Ligi przełamała się i wróciła na zwycięski szlak, gromiąc Odrę Opole (5:0). Okazję na kolejne zwycięstwo Biała Gwiazda będzie miała już w najbliższą sobotę, gdy zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Już wiadomo, że ekipa Mariusza Jopa nie będzie mogła liczyć na wsparcie swoich w trakcie rywalizacji.

“30 września 2024 roku do Wisły Kraków wpłynęło ponowne pismo od Pogoni Siedlce w sprawie nieprzyjmowania kibiców Białej Gwiazdy. Gospodarz 12. kolejki Betclic 1 Ligi podtrzymał dotychczasową decyzję” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez biuro prasowe Wisły Kraków na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Powyższy przypadek jest kolejnym w ostatnim czasie, gdy klub gospodarza spotkania z krakowską ekipą decyduje się nie przyjmować grupy szalikowców Białej Gwiazdy. Podobnie wygląda sytuacja, gdy na stadionie w Krakowie nie pojawiają się fani drużyn gości, bojkotujący tego typu mecze.

Wisła plasuje się aktualnie na 13. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, legitymując się bilansem dziewięciu punktów. To efekt dwóch zwycięstw i trzech remisów. Krakowianie jednocześnie mają do rozegrania trzy zaległe mecze, Na dzisiaj do szóstego Górnika Łęczna drużyna Mariusza Jopa traci dziewięć oczek.

