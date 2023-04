fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Błąd

GKS Tychy meczem z GKS-em Katowice otwierał niedzielne grania w Fortuna 1 Lidze

Po pierwszej połowie więcej powodów do zadowolenia mieli goście

Po błędzie kapitana Tyskich bramkę zdobył Adrian Błąd

GKS Tychy – GKS Katowice: fatalny błąd Nedicia

GKS Katowice w starciu z GKS-em Tychy grał to, do czego przyzwyczaił. Przede wszystkim był solidny w defensywie, szukając błędu rywali i okazji do kontry. W pierwszej połowie derbowej rywalizacji miało to sens. Goście objęli prowadzenie w 38. minucie, gdy po fatalnym błędzie Nemanji Nedica piłka trafiła po nogi Sebastiana Bergiera. Młody zawodnik odegrał do Adriana Błąda, a doświadczony piłkarz GieKSy nie miał kłopotów.

Błąd skierował piłkę do siatki po raz piąty w tej kampanii. Były gracz Zagłębie Lubin zdobył bramkę po raz pierwszy od 5 listopada minionego roku.

