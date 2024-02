PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków jest blisko pozyskania Billela Omraniego

Napastnik ma grać za symboliczną pensję

“Biała Gwiazda” walczy o powrót do PKO Ekstraklasy

Coraz bliżej

Wisła Kraków ma bardzo duże ambicje na starcie rundy wiosennej w Fortuna 1. lidze. Klub prowadzony od jakiegoś czasu przez Alberta Rude chce powrócić do PKO Ekstraklasy. I to najlepiej bezpośrednio, a nie poprzez baraże. Dlatego też do ekipy “Białej Gwiazdy” przymierzany jest ciekawy zawodnik, a mianowicie Billel Omrani.

Według informacji Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty” pozyskanie 30-letniego piłkarza jest na bardzo dobrej drodze i wiele wskazuje, że zamelduje się on pod Wawelem. Tam ma grać za symboliczną pensję i bonusy związane z jego występami lub wynikami drużyny. Jeśli nic się nie zmieni, to w weekend pojawi się w Krakowie i podpisze kontrakt do końca sezonu.

Francuz w przeszłości związany był m.in. z Olympiquem Marsylia, gdzie rozegrał 10 spotkań, zdobywając gola. Napastnik wystąpił nawet w jednym meczu reprezentacji Algierii w 2022 roku. Najwięcej spotkań w klubowej karierze rozegrał jednak dla CFR Cluj, gdzie w 209 meczach trafił do siatki 49 razy i zanotował 42 asysty.

