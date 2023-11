PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin opublikował specjalne oświadczenie

Odniósł się w nim do artykułu Gazety Wyborczej

Władze klubu napomniały również kibiców

Oficjalne oświadczenie Motoru Lublin

Motor Lublin nie pozostał obojętny na opublikowany przez Gazetę Wyborczą artykuł pt. “Ślepa Furia. Tak kibole Motoru Lublin walczyli o pieniądze i wpływy”. Klub opublikował oficjalne oświadczenie w związku z tą sprawą. Władze lubelskiego zespołu napomniały również kibiców, aby przestali wywieszać transparenty odnoszące się do pseudokibiców innych drużyn. Motor w ten sposób odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce w spotkaniu przeciwko Górnikowi Łęczna.

W związku z artykułem, który ukazał się 16 listopada br. w Gazecie Wyborczej oraz w serwisie lublin.wyborcza.pl pt. „Ślepa Furia. Tak kibole Motoru Lublin walczyli o pieniądze i wpływy” informujemy, że chociaż Motor Lublin nie jest stroną wydarzeń opisanych w artykule to cała ta sytuacja oraz zachowania części kibiców na meczach Motoru Lublin mają negatywny wpływ na działanie Klubu.

Wyżej wymieniony artykuł, zarówno w wydaniu papierowym, jak i internetowym, zawiera zdjęcie kibiców oraz ich transparentu z meczu Motor Lublin – Górnik Łęczna z dnia 19.08.2023 r. Po tej publikacji jeden z istotnych sponsorów wycofał się z dalszej współpracy, co skutkuje oczywistą stratą finansową.

To bardzo zła wiadomość dla Klubu, dla którego wsparcie sponsorskie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania i rozwoju, co powinno leżeć również w interesie jego kibiców. Wywieszanie na trybunach wulgarnych i obraźliwych transparentów niezwiązanych ze sportowym dopingiem prowadzi do strat wizerunkowych oraz finansowych. Informujemy kibiców, którzy dopuszczają się tych nagannych zachowań, że za niezgodne z prawem zachowania na meczu z Wisłą Kraków, Klub zapłacił karę w wysokości 20 tysięcy złotych, a za wydarzenia na meczu z Wisłą Płock Komisja Dyscyplinarna PZPN zamknęła sektory H1, H2 i G3 na trzy mecze. Następne takie zachowania mogą skutkować zamknięciem całego stadionu.

W związku z tym, informujemy kibiców, że Klub nie będzie dłużej tolerował takich zachowań.

Sprawdź także: Dobra informacja dla Wisły Kraków. Komisja przychyliła się do odwołania