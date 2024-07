Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

“Brakowało nam jakości z przodu” – mówi Moskal

Wisła Kraków tydzień temu przełożyła pierwszy ligowy mecz w sezonie 2024/2025. W związku z tym inauguracja kampanii miała miejsce dopiero w 2. kolejce Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda w niedzielę po południu podejmowała na własnym stadionie Polonię Warszawa. Mimo kilku dogodnych okazji podopieczni Kazimierza Moskala nie byli w stanie znaleźć drogi do bramki rywala. Ostatecznie starcie zakończyło się bezbramkowym remisem i podziałem punktów.

Po meczu Kazimierz Moskal na konferencji prasowej wypowiedział się na temat straconych punktów. Jego zdaniem w rywalizacji z Polonią zabrakło Białej Gwieździe skuteczności. Jak sam zaznaczył, w pierwszej połowie brakowało jakości z przodu.

– Na pewno wszyscy oczekiwaliśmy lepszej inauguracji tego sezonu. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to brakowało nam jakości z przodu, bo moim zdaniem mieliśmy przewagę w posiadaniu i kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania, natomiast z przodu trochę tej jakości brakowało przy solidnie broniącej Polonii. Szczerze mówiąc, przed drugą odsłoną myślałem i bałem się o to, żeby nam nie zabrakło cierpliwości. Okazało się, że zabrakło nam skuteczności – powiedział Kazimierz Moskal cytowany przez stronę wisłakraków.com.

– Myślę, że teraz między tymi meczami to tak naprawdę niewiele jest czasu do tego, żeby cokolwiek więcej popracować w jakimkolwiek temacie. Będziemy oczywiście się starali to robić, ale też trzeba brać pod uwagę to, kogo mamy, jakich zawodników, kiedy przyszli i tak dalej. To jest nasz czwarty mecz, jak dobrze liczę i myślę, że tutaj jeszcze zbyt pochopnie nie wyciągajmy wniosków, że ta nieskuteczność jest tą jedyną naszą bolączką – dodał szkoleniowiec Wisły Kraków.

W następnym meczu Wisła Kraków zmierzy się na wyjeździe z Rapidem Wiedeń. Będzie to rewanżowe spotkanie 2. rundy eliminacji Ligi Europy. Krakowski zespół na stadionie przy Reymonta przegrał (1:2) z austriacką drużyną. Aby awansować dalej, podopieczni trenera Moskala muszą odrobić jednobramkową stratę. Początek meczu w czwartek (1 sierpnia) o godzinie 20:30.