ŁKS chce sprowadzić zawodnika Warty Poznań [NASZ NEWS]

Lukasz Sobala / PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kupczak

Mateusz Kupczak znalazł się na liście życzeń ŁKS-u Łódź

Pomocnik Warty Poznań może trafić do Łodzi na zasadzie wolnego transferu, bo 30 czerwca wygasa mu kontrakt z “Zielonymi”

W poprzednim sezonie Kupczak rozegrał 32 spotkania w Ekstraklasie i strzelił w nich cztery gole

ŁKS chce Kupczaka

Po spadku z Ekstraklasy zespół ŁKS-u Łódź buduje kadrę na nowy sezon. Łodzianie podziękowali kilku zawodnikom za współpracę i nie przedłużą z nimi wygasających umów, a niektórzy piłkarze trafili na listę transferową i klub chętnie by ich sprzedał. Ruch odbywa się jednak też w drugą stronę i – jak słyszymy – ŁKS chce pozyskać piłkarza z innego klubu, który spadł z Ekstraklasy.

Chodzi o Mateusza Kupczaka z Warty Poznań. To 32-letni środkowy pomocnik, który może występować też w centrum defensywy. W poprzednim sezonie Kupczak rozegrał 32 mecze w Ekstraklasie (i dwa w Pucharze Polski). Strzelił w nich cztery gole. W Warcie występuje od 2019 roku – awansował z nią z 1. ligi do Ekstraklasy i przez ostatnie lata był jednym z liderów zespołu najpierw Piotra Tworka, a później Dawida Szulczka. Latem wygasa mu jednak kontrakt z warciarzami i wiele wskazuje na to, że doświadczony pomocnik nie będzie narzekał na brak zainteresowania.

Według naszych informacji zainteresowanie ze strony ŁKS-u jest poważne i tylko od decyzji piłkarza zależy, czy skorzysta z tej oferty.

Odejść z Warty będzie więcej

Poznański klub zmaga się póki co z ważniejszymi kłopotami – wciąż nie wiadomo, czy “Zieloni” w ogóle przystąpią do rozgrywek. Sytuacja jest krytyczna, bo do 18 czerwca Warta musi podpisać umowę na korzystanie ze Stadionu Miejskiego przy Bułgarskiej. Ale w klubie podkreślają też, że wciąż trwają pracę nad budową kadry na kolejny sezon. Natomiast spodziewane odejście Kupczaka może nie być jedynym osłabieniem kadry Warty.

Umowy kończą się bowiem też między innymi Konradowi Matuszewskiemu, Stefanowi Saviciowi, Dimitriosowi Stavropoulousowi, Adrianowi Lisowi czy Jakubowi Kiełbowi. Ponadto bardzo poważnie rozpatrywana jest sprzedaż Kajetana Szmyta, którego transfer może pozwolić na unormowanie sytuacji finansowej Warty.