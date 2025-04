ŁKS Łódź zagra w Płocku. Wisła rozpędza się wiosną

Wisła Płock - ŁKS Łódź to mecz 28. kolejki Betclic 1. Ligi, które odbędzie się niedzielę (13 kwietnia) o godz. 12:00. Nafciarze mają szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

Nafciarze nie odpuszczają

Wisła Płock zagra na własnym boisku z ŁKS-em Łódź w 28. serii gier Betclic 1. Ligi. Faworytem spotkania będą gospodarze, którzy zajmują 3. miejsce w tabeli i wciąż liczą się w walce o bezpośredni awans. Na wiosnę podopieczni Mariusza Misiury przegrali tylko raz – pod koniec marca w starciu z GKS-em Tychy. Nafciarze szybko się jednak otrząsnęli, notując dwa kolejne zwycięstwa i szybko wrócili na właściwe tory.

W Łodzi przed sezonem panowały spore nadzieje. Głównym celem był szybki powrót do Ekstraklasy, jednak wiele wskazuje na to, że planu nie uda się zrealizować. Podopieczni Ariela Galeano plasują się obecnie na odległej 11. pozycji, a w rundzie rewanżowej odnieśli zaledwie dwa zwycięstwa w ośmiu rozegranych meczach.

Wisła punktuje, ŁKS się męczy

Płocczanie mają za sobą czwartkowe starcie ze Stalą w Rzeszowie. Zawodnicy Misiury wygrali (1:0) w stolicy Podkarpacia, a cenne trzy punkty zapewnił Amin Al-Hamawi. Z kolei w sobotę Wisła pokonała na wyjeździe Stal Stalowa Wola (2:1). Do 80. minuty Nafciarze przegrywali z ostatnią drużyną w tabeli, ale dwie bramki Piotra Krawczyka odwróciły losy spotkania. W marcu przegrali z GKS-em Tychy (1:2), zremisowali z Ruchem Chorzów (0:0) oraz wysoko ograli Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (3:0).

ŁKS w minionej kolejce Betclic 1. Ligi doznał porażki z Bruk-Bet Termalicą (1:2), mimo że do przerwy utrzymywał się remis. Zaledwie kilka dni wcześniej łodzianie podzielili się punktami z Pogonią (1:1) w Siedlcach, co wciąż pozostawało nadzieją na przełamanie. Fatalna seria zaczęła się od bolesnej porażki z Odrą Opole (1:2), która podcięła skrzydła drużynie. Mimo to, w poprzednich meczach ŁKS udowodnił, że potrafi walczyć. Zdołali wygrać zarówno z Chrobrym (2:1), jak i Wartą Poznań (3:1).

Mecze drużyny Wisła Płock Stal Rzeszów 0 Wisła Płock 1 Wisła Płock 2 Stal Stalowa Wola 1 GKS Tychy 2 Wisła Płock 1 Ruch Chorzów 0 Wisła Płock 0 Wisła Płock 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Mecze drużyny ŁKS Łódź ŁKS Łódź 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Pogoń Siedlce 1 ŁKS Łódź 1 ŁKS Łódź 1 Odra Opole 2 Chrobry Głogów 1 ŁKS Łódź 2 ŁKS Łódź 3 Warta Poznań 1

Krystian Pomorski bohaterem jesiennego starcia

Jesienią piłkarz Wisły Płock zwyciężyli z ŁKS-em (1:0) po golu Krystiana Pomorskiego w 60. minucie. Poprzednio zespoły rywalizowały w sezonie 2019/20 w Ekstraklasie. Wówczas w Łodzi padł bezbramkowy remis, zaś w meczu rewanżowym płocczanie ograli rywali (2:0).

Kto zgarnie trzy punkty w Płocku?

Faworytem niedzielnego starcia w Płocku w ramach 28. kolejki Betclic 1. Ligi są gospodarze. Jeśli rozważasz typ na wygraną Wisły, to taki kurs w ofercie Betclic wynosi 2.20. Wygraną ŁKS-u można obstawić z kursem mniej więcej 3.00.

Wynik Operator Kurs Wisła Płock 2.20 Remis 3.30 ŁKS Łódź 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 kwietnia 2025 14:12 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Who will win ? Wisła Płock W W R P W W ? 41.9 % Remis 27.5 % ŁKS Łódź R W W P R P ? 30.6 %

Mecz Wisła Płock - ŁKS Łódź w ramach 28. kolejki Betclic 1. Ligi zostanie rozegrany w niedzielę (13 kwietnia). Początek o godzinie 12:00. Mecz będzie można śledzić na stornie sport.tvp.pl oraz usłudze Betclic TV.

