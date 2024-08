Wisła Kraków potwierdza kontuzje dwóch piłkarzy

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Joseph Colley wrócił po meczu do Krakowa, wstępna diagnoza to zerwanie ścięgna Achillesa. Obrońcę czekają badania.



Do Polski udał się także Igor Sapała, który po #RAPWIS ma problemy z barkiem. pic.twitter.com/nah3WPMfvj