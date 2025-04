Królewski o rosnącej frekwencji na stadionie Wisły Kraków. Liczby robią wrażenie

Jarosław Królewski przekazał za pośrednictwem platformy X, że na dwa najbliższe domowe mecze Wisły Kraków sprzedano już ponad 37 tysięcy biletów. Biała Gwiazda walczy o awans do Ekstraklasy.

2024.07.03 Krakow Pilka nozna, BetClic I liga, sezon 2024/2025 Wisla Krakow - Texom nowym sponsorem strategicznym Wisly Krakow N/z Jaroslaw Krolewski Foto Krzysztof Porebski / PressFocus 2024.07.03 Krakow Football, Polish first league - second level, 2024/25 season Wisla Krakow - Texom nowym sponsorem strategicznym Wisly Krakow Jaroslaw Krolewski Credit: Krzysztof Porebski / PressFocus Na zdjęciu:

Wisła Kraków przyciąga tłumy na stadion

Wisła Kraków zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Zespół prowadzony przez Mariusza Jopa znakomicie się spisuje, wygrywając pięć z ostatnich sześciu spotkań ligowych i wciąż walczy o powrót do Ekstraklasy. Choć szanse na bezpośredni awans są minimalne, Biała Gwiazda celuje w baraże, które mogą otworzyć drogę do piłkarskiej elity.

Jarosław Królewski poinformował, że dwa na najbliższe spotkania sprzedano już 37 tysięcy biletów. To potwierdza, że Wisła może pochwalić się jednym z najlepszych wyników frekwencyjnych w Polsce i to mimo gry na zapleczu na drugim poziomie rozgrywkowym. 13-krotni mistrzowie Polski najbliższe domowe mecze zagrają z Wisłą Płock (2 maja) oraz Stalą Stalowa Wola (16 maja).

Co więcej, prezes przekazał, że klub zanotuje najwyższą średnią frekwencję na meczach ligowych (ok. 18 tys. widzów) od sezonu 1978/1979. To nie tylko historyczne osiągnięcie, ale również sygnał o ogromnym wsparciu, jakim cieszy się klub ze strony kibiców.

Tylko w meczach ligowych sezonu 2024/2025 stadion przy Reymonta odwiedzi ponad 300 tysięcy kibiców. Taki wynik stawia krakowski klub w absolutnej czołówce w Polsce pod względem frekwencji.