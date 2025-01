Królewski potwierdził propozycję powrotu pomocnika do Wisły Kraków

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków rozważa powrót Marko Poletanovicia

Marko Poletanović występował w Wiśle Kraków w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022. Serbski pomocnik wówczas trafił do klubu spod Wawelu z Rakowa Częstochowa i zdołał rozegrać 10 spotkań w PKO Ekstraklasie. Po spadku Białej Gwiazdy z najwyższej klasy rozgrywkowej, piłkarz opuścił Kraków i przeniósł się do Zagłębia Lubin. Od pół roku reprezentuje barwy Vojvodiny Nowy Sad.

W tym tygodniu Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl ujawnił, że Wisła Kraków wyraziła zainteresowanie Poletanoviciem. Doniesienia zostały potwierdzone przez Jarosława Królewskiego, który w wywiadzie udzielonym Justynie Krupie dla “WP SportoweFakty” podkreślił, że w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje. 31-latek w bieżącym sezonie wystąpił w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując dwie asysty.

– Mogę potwierdzić, że agenci Marko nam go zaproponowali. Był już w Wiśle, zna środowisko. My go znamy jako człowieka. “Wpadł” nam ten temat z zewnętrznego źródła. Pamiętam, że swego czasu osobiście przekonywałem Marko, by wówczas w Wiśle został, po spadku z Ekstraklasy. Nie udało się. Przyjrzymy się temu na spokojnie. Wiemy, jakie są ryzyka z tym związane i nasze potrzeby – stwierdził prezes Białej Gwiazdy.