Niespodziewany powrót do Wisły? “Jest taka możliwość” [NASZ NEWS]

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Grał już w czterech polskich klubach

Z informacji goal.pl wynika, że do Wisły może wrócić dobrze znany w Polsce Marko Poletanović. 31-letni serbski pomocnik ma już na koncie występy w czterech polskich klubach. Poza wspomnianą Wisłą, były to Zagłębie Lubin, Jagiellonia i Raków. Obecnie jest piłkarzem Vojvodiny Nowy Sad.



W tym sezonie serbskiej Ekstraklasy Poletanović rozegrał 16 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. W Wiśle Poletanović spędził pół roku, od lutego 2022 do lata tamtego roku. Do Krakowa trafił z Rakowa, a następnie przeniósł się do Zagłębia Lubin. W sumie w barwach “Białej Gwiazdy” rozegrał 11 spotkań, w których zaliczył jedną asystę.

Wideo: Wisła Kraków – sezon 2024/25

Duże doświadczenie w Ekstraklasie

Jego ogólny dorobek na polskich boiskach (w Ekstraklasie) to 137 spotkań, 5 goli i 13 asyst. W Rakowe rozegrał 58 spotkań, w Zagłębiu Lubin 52, a w Jagiellonii 39. Na przestrzeni lat zagrał też 24 razy w europejskich pucharach. Poza Polską i ojczyzną, grał też w Belgii i w Rosji.



A czy nastąpi powrót do Polski? Z informacji goal.pl wynika, że taki scenariusz jest możliwy. Powrót Poletanovicia do Wisły nie jest przesądzony, ale jak słyszymy od osoby znającej kulisy tej sprawy “jest taka możliwość”.



Serb ma kontrakt z Vojvodiną do czerwca 2026 roku. Poletanović to mistrz Belgii z Gent (2015), zdobywca Pucharu Rosji z FC Tosno (2018), dwóch Pucharów Polski z Rakowem (2021 i 2022), Superpucharu Polski też z Rakowem (2022) i Superpucharu Serbii z Vojvodiną (2014).