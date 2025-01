Kolejny klub z Betclic 1. Ligi na finansowym zakręcie

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Łęczna

Finansowe problemy Górnika Łęczna

W grudniu Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podjęła decyzję o zawieszeniu licencji Kotwicy Kołobrzeg na grę w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Klub boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Zawodnicy od dłuższego czasu nie otrzymują wynagrodzeń na czas, a dodatkowo nałożono zakaz transferowy. Jak się okazuje, podobne trudności dotykają Górnika Łęczna, który również zalega z wypłatami dla swoich piłkarzy.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Zdaniem Tomasz Włodarczyka pierwszoligowiec zapewnił, że do najbliższego piątki zostanie spłacona część zaległości. – Piłkarze zachowują ograniczone zaufanie. W środę wyszli na pierwszy trening po zimowej przerwie. Jeśli do poniedziałku na koncie nie pojawią się obiecane pieniądze, można spodziewać się hurtowych wezwań do zapłaty – ujawnił dziennikarz “Meczyków”.

Duma Lubelszczyzny wciąż pozostaje w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Pavola Stano zakończyła rundę jesienną na 6. miejscu w tabeli 1. Ligi. Łęcznianie mogą pochwalić się bilansem ośmiu zwycięstw, ośmiu remisów i zaledwie trzech porażek. W pierwszym meczu ligowym w 2025 roku Górnik podejmie ŁKS Łódź w ramach 20. kolejki.