Górnik Łęczna gości ŁKS Łódź

Betclic 1. Liga wróciła do grania. W niedzielę swojego pierwsze spotkania we wiosennych zmaganiach rozegrają zespoły Górnika Łęczna oraz ŁKS-u Łódź. To właśnie te dwie drużyny staną naprzeciw siebie i powalczą o komplet punktów. Obecnie gospodarze tego pojedynku znajdują się w strefie barażowej, zajmując szóstą lokatę. Podopieczni Jakuba Dziółki są na dziewiątym miejscu w tabeli. A różnica między tymi ekipami wynosi zaledwie sześć punktów. Nadchodząca rywalizacja na Lubelszczyźnie zatem zapowiada się niezwykle interesująco.

ŁKS z nadzieją na powrót na dobre tory

Górnik Łęczna przez całą kampanię dotychczas prezentował równą formę. Lubelski zespół natomiast w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych odniósł tylko jedno zwycięstwo (1:0 z Wisłą Kraków), zaliczył trzy remisy (2:2 z Odrą Opole, 1:1 z Pogonią Siedlce i 2:2 z Wisłą Płock), a także poniósł jedną porażkę (0:2 z Termaliką Nieciecza).

ŁKS Łódź natomiast fatalnie prezentował się na zakończenie jesiennych zmagań. Drużyna Jakuba Dziółki w pięciu ostatnich meczach nie zaliczyła zwycięstwa, notując w tym czasie dwa remisy (0:0 z Polonią Warszawa oraz 2:2 ze Zniczem Pruszków), a także ponosząc trzy porażki (1:2 z Wisłą Kraków, 0:3 z Legią Warszawa w Pucharze Polski i 0:2 z Arką Gdynia).

Intensywna zima w Łodzi

Górnik Łęczna dotychczas nie dokonał żadnego wzmocnienia w zimowym okienku transferowym. ŁKS Łódź natomiast dopiął bardzo interesujące transakcje. Do drużyny Jakuba Dziółki trafili m.in. Koki Hinokio ze Stali Mielec, a także Sebastian Rudol, który dotychczas reprezentował barwy Motoru Lublin.

Górnik Łęczna – ŁKS Łódź: przewidywane składy

Górnik Łęczna: Pindroch – Bednarczyk, Szabaciuk, De Amo, Grabowski – Spacil, Akhmedov, Deja, Malamis – Warchoł, Banaszak

ŁKS Łódź: Bobek – Dankowski, Rudol, Gulen, Głowacki – Hinokio, Kupczak, Pirulo – Norlin, Arasa, Balić

Bez faworyta

Bukmacher Betclic daje wyrównane szanse drużynom. Niższy kurs jest na ŁKS Łódź, który zajmuje niższe miejsce w tabeli, a także zagra na wyjeździe. Tego dnia za Górnikiem Łęczna będzie przemawiał atut własnego boiska, a także głośnego dopingu niosącego się po lubelskich trybunach.

