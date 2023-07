- Goncalo Feio udzielił wywiadu Krzysztofowi Marciniakowi z Canal Plus Sport, a że wywiad trwa dokładnie 100 minut, to jest w nim mnóstwo treści. Ale jest w nim też mnóstwo na moje oko treści podprogowej. Nie wypowiedzianej wprost, a i tak mówiącej o Goncalo Feio bardzo dużo. Nie będę tutaj poddawał tego wywiadu jakiejś psychoanalizie, natomiast pewne rzeczy same rzucają się w oczy. Dlatego postaram się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy wywiad z Goncalo Feio coś zmienia? - mówi na wstępie Przemek Langier, autor cyklu "Przemowa".