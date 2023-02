fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice GieKSy Katowice

GKS Katowice po pierwszej części sezonu na zapleczu PKO Ekstraklasy plasuje się na siódmym miejscu w tabeli. Ekipa Rafała Góraka jest zatem nadal w grze o awans do elity. W rundzie jesiennej Trójkolorowi w roli gospodarza grali bez wsparcia najzagorzalszych kibiców na trybunach obiektu przy Bukowej. Na wiosnę ulegnie to zmianie.

GKS Katowice w drugiej części sezonu będzie walczył o powrót do elity

Najzagorzalsi kibice Trójkolorowych ogłosili, że wrócą wiosną na trybuny

Pierwszy mecz z być może wypełnionym po przegi Blaszokiem juz w trzecią niedzielę lutego

Kibice GieKSy zmieniają formę protestu

GKS Katowice ma za sobą niezłą pierwszą część sezonu 2022/2023 w Fortuna 1 Lidze. Ekipa Rafała Góraka jak na razie ma na swoim koncie 27 punktów, co jest efektem siedmiu zwycięstw i sześciu remisów. Katowiczanie tracą jednocześnie tylko oczko do szóstej Arki Gdynia, zajmujące miejsce premiowane grą w barażach.

Jesienią GieKSa rozgrywał swoje spotkania w roli gospodarza bez wsparcia swoich kibiców na słynnym Blaszoku, co sprawiało, że atmosfera w trakcie meczów przy Bukowej była bardzo ponura. Między innymi w trakcie derbowego starcia Fortuna Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, który w normalnych okolicznościach byłby świętem kibicowskim. Wiosną ulegnie to zmianie. Przedstawiciele grup kibicowskich GieKSy w oficjalnym komunikacie ogłosili, że wracają na trybuny.

Przypomnijmy, że fani katowickiej drużyny nie pojawili się na trybunach w trakcie meczów katowiczan, co było następstwem protestu przeciwko decyzjom władz klubu i władz miasta, które jest właścicielem GKS-u. Zdaniem przedstawicieli kibiców władze klubu nie podejmowały słusznych decyzji między innymi na płaszczyźnie marketingowe. Chociaż konkretne postulaty nie zostały spełnione, to grupy kibicowskie GieKSy doszły do wniosku, aby zmienić charakter bojkotu. Wrócą jednocześnie na trybuny.

Oświadczenie kibiców GKS-u Katowice

“Od meczu z Podbeskidziem wracamy na Blaszok, a do Satelity od spotkania z Podhalem 15.02!

Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy – temat stał się głośny w Polsce w skali, której nie zakładaliśmy. Pokazaliśmy, że GKS Katowice bez kibiców nie istnieje, a działania klubu to nie tylko pozorowanie marketingu, ale przede wszystkim akcje przeciw kibicom. Jednoznacznie wykazaliśmy, która strona eskaluje konflikt – wspomnijmy tylko o blokowaniu wyjazdów do Bełchatowa, Chorzowa czy w ostatnim czasie… do Niecieczy” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu kibiców katowickiej ekipy.

Czytamy 🔽🔽🔽



Zmiana formy protestu! Wracamy na trybuny! 💛💚🖤 pic.twitter.com/tVbYVK0m8H — GieKSa (@19GieKSa64) February 3, 2023

“To było pół roku dużych wyrzeczeń, ale pokazaliśmy solidarność. Dziękujemy wszystkim osobom, które przez cały ten czas nas wspierały. Wracamy do tego, co kochamy – wspierania GieKSy z trybun! Protestowaliśmy sprzed stadionu, teraz zaprotestujemy z trybun! Widzimy się na Blaszoku oraz w Satelicie od strony Olimpijskiej!” – czytamy dalej.

GKS Katowice drugą część sezonu ligowego zacznie 12 lutego od wyjazdowego spotkania z Bruk-Betem Termaliką. Tydzień później w roli gospodarza Trójkolorowi zmierzą się natomiast z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mecz odbędzie się 19 lutego o godzinie 12:40.

Czytaj więcej: GieKSa w trakcie odbudowy, ale wciąż w piłkarskim czyśćcu