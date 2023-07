PressFocus Na zdjęciu: Fortuna 1. liga

Portal “wirtualnemedia.pl” przekazał nowe informacje ws. transmisji meczów Pucharu Polski i Fortuna 1. ligi

Według informacji dziennikarzy, od następnego sezonu dojdzie do zmiany właściciela praw do transmisji

Nowym ma zostać TVP, a prawa straci Polsat

Przewrót na rynku

Od jakiegoś już czasu mówiło się o tym, że TVP jest bardzo zainteresowana prawami do pokazywania meczów Pucharu Polski oraz Fortuna 1. ligi. Publiczny nadawca zyskałby tym samym w swojej ofercie mocno rozwijający się produkt, który w ostatnich latach zwiększył swoją oglądalność. Teraz okazuje się, że tak najprawdopodobniej się stanie. Bowiem według informacji portalu “wirtualnemedia.pl”, Telewizja Polska złożyła korzystniejszą ofertę i wygrała przetarg na pokazywanie tych rozgrywek.

Oznacza to, że od sezonu 2024/2025 do kampanii 2026/2027 mecze Pucharu Polski, Fortuna 1. ligi, II ligi oraz Ekstraligi Kobiet i młodzieżowych reprezentacji Polski będzie można oglądać w TVP. Dla Polsatu oznacza to stratę jednego z głównych produktów piłkarskich w ofercie. A dla rozgrywek zwiększenie liczby możliwych odbiorców spotkań.

– W przypadku standardu telewizyjnego, mają to być trzy spotkania 1. ligi, reszta to standard internetowy. Ale i mecze 2. Ligi chcielibyśmy pokazywać w komplecie, choć w tradycyjnej telewizji dwa w kolejce – mówił jakiś czas temu Łukasz Wachowski, sekretarz PZPN w rozmowie z “TVP Sport”.

