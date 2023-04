fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Milewski

Remisem zakończyło się starcia Arka – Puszcza (1:1)

Dla gdynian to był ósmy, a dla niepolomiczan dziewiąty podział punktów w kampanii

Obie ekipy dzieli różnica czterech oczek w tabeli

Arka – Puszcza: Milewski machnął w okienko

Arka Gdynia i Puszcza Niepołomice to dwie drużyny, walczące o miejsce w barażach o awans do Ekstraklasy. Los chciał, że obie ekipy zmierzyły się ze sobą w bezpośrednim starciu w niedzielny wieczór. Podopieczni Ryszarda Wieczorka podchodzili do starcia po zwycięstwie nad Chrobrym Głogów (3:0). Team Tomasza Tułacza ostatnio z kolei podzielił się punktami z Resovią Rzeszów (1:1).

W pierwszej odsłonie byliśmy świadkami potyczki, w której optyczną przewagę mieli gospodarze. W każdym razie konkretniejsi byli zawodnicy Tomasza Tułacza. Następstwem takiego obrotu wydarzeń było to, że w 32. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do siatki skierował Michał Koj. Na przerwę goście udali się z przewagą jednego gola.

Michał Koj i bramka dla Puszcza Niepołomice ⚽️ #ARKPUN



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport -> https://t.co/1dKy46bGyX pic.twitter.com/uUCQr7CJIe — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) April 30, 2023

W drugiej odsłonie Arkowcy dążyli do wyrównania. Nękali defensywę rywali, ale ta długo była nie do sforsowania. W końcu złamał niepołomickie mury Sebastian Milewski, oddając uderzenie sprzed pola karnego i ostatecznie mecz zakończył się remisem.

Co za gol w meczu Arka Gdynia – Puszcza Niepołomice! 🤯 pic.twitter.com/K6FpB8ItDD — Polsat Sport (@polsatsport) April 30, 2023

Arkę za tydzień czeka kolejny trudny mecz. Tym razem na drodze gdynian stanie Stal Rzeszów. Tymczasem Puszcza u siebie zmierzy się z Odrą Opole.