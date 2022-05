Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Niedzielne wczesne popołudnie przyniosło nam wreszcie wyczekiwane rozstrzygnięcia w Fortuna 1. lidze. Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczył Widzew, który wygrał na własnym stadionie z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2:1. W barażach o awans powalczą natomiast cztery zespoły – Arka Gdynia, Korona Kielce, Odra Opole i Chrobry Głogów.

Do ostatniej kolejki 1. ligi czekaliśmy żeby poznać drugiego beniaminka nowego sezonu Ekstraklasy

Został nim Widzew Łódź, który po ośmiu latach wraca do Ekstraklasy

W barażach o awans do Ekstraklasy zmierzą się jeszcze cztery drużyny

Kiedy baraże do Ekstraklasy?

Do ostatniej kolejki Fortuna 1. ligi toczyły się losy bezpośredniego awansu dwóch drużyn do PKO BP Ekstraklasy. Przed ostatnią kolejką drugą pozycję zajmował Widzew, wyprzedzający o jeden punkt Arkę Gdynia. Oba zespoły wygrały swoje mecze, co oznacza, że to łódzka drużyna pewna jest już awansu. Arka natomiast powalczy o niego w barażach.

W barażach do Ekstraklasy powalczą cztery drużyny. Są to: Arka Gdynia, Korona Kielce, Odra Opole i Chrobry Głogów. Pierwsze dwie z wymienionych ekip jeszcze nie tak dawno mogliśmy oglądać na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Mecze półfinałowe zaplanowane są na 26 maja. O godzinie 18:00 Korona zmierzy się z Odrą Opole. Na godzinę 20:45 zaplanowano natomiast starcie Arki z Chrobrym. 18:00 Korona Kielce (4) – Odra Opole (5)

Terminarz baraży o awans do Ekstraklasy:

26 maja 18:00 Korona Kielce (4) – Odra Opole (5)

26 maja 20:45 Arka Gdynia (3) – Chrobry Głogów (6)

Finał 29 maja 20:45

Finał baraży rozegrany zostanie 29 maja. Zaplanowano go na godzinę 20:45. Faworytem do awansu jest Arka, której zabrakło naprawdę niewiele do zajęcia drugiego miejsca w tabeli. Jej losy zależne były jednak od wyniku starcia Widzewa z Podbeskidzie, który nie był dla drużyny z Gdyni korzystny.

