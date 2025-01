Dlatego Arka Gdynia zamyka sektor gości. Znamy przyczynę

Tadeusz Skwiot / PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Ruch Chorzów

Arka Gdynia remontuje stadion. To oficjalny komunikat

W 20. kolejce Betclic 1. Ligi Arka Gdynia zmierzy się z Polonią Warszawa, natomiast w 22. serii gier rywalem ekipy Dawida Szwargi będzie Wisła Kraków. To dwa pierwsze domowe spotkania Żółto-Niebieskich w drugiej odsłonie sezonu 2024/25. Oba mecze odbędą się bez oficjalnego udziału kibiców gości. Co tym razem stanęło na przeszkodzie, by przyjąć zorganizowaną grupę fanów rywali?

Wideo: Arka Gdynia – sezon 2024/25

Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź Gdyńskiego Centrum Sportowego w tej kwestii. Tak brzmi pełny komunikat:

Już wkrótce na Stadionie Miejskim w Gdyni rozpoczną się zaplanowane prace konserwacyjno-naprawcze. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki obiektu, co przyniesie korzyści wszystkim użytkownikom, szczególnie naszym gościom.

Realizacja prac była planowana już w ubiegłym roku, jednak ograniczone środki finansowe Gdyńskiego Centrum Sportu uniemożliwiły ich wykonanie. Wraz z rozpoczęciem nowego roku budżetowego przygotowaliśmy kompleksowe działania konserwacyjne, obejmujące m.in. Stadion Miejski, Polsat Plus Arenę Gdynia i Narodowy Stadion Rugby.

W przypadku Stadionu Miejskiego prace obejmą trybunę gości, strefy przeznaczone dla publiczności oraz część pomieszczeń wewnętrznych, jak zaplecze szatniowe. Na trybunie gości kluczowym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa oraz widoczności.

W związku z tym zostaną zdemontowane i poddane renowacji leksany (poliwęglanowe przezroczyste panele oddzielające trybunę od trybuny gości). Po oczyszczeniu odzyskają one swoją pierwotną przezierność, co znacząco wpłynie na poprawę widoczności. Pracom remontowym zostaną objęte również elementy stalowe – konstrukcyjne, mocowania siedzisk, barierek oraz ogrodzeń.

Ze względu na specyfikę niektórych działań, wymagających użycia podnośnika, prace odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, przy udziale obsługi technicznej Stadionu Miejskiego oraz podwykonawców. Planowany termin realizacji to 10 lutego – 7 marca 2025 roku. Uwzględnia on korzystne warunki atmosferyczne prognozowane w najbliższych tygodniach. Wszystkie podmioty deklarują dołożenie wszelkich starań, aby prace przebiegły bez opóźnień i zakończyły się zgodnie z założonym harmonogramem.

Prace prowadzone są w ścisłej współpracy z klubem Arka Gdynia, gospodarzem obiektu podczas meczów Betclic 1. Ligi, co pozwala na koordynację działań i minimalizację ewentualnych niedogodności.

Wszystko wskazuje na to, że mecz Arka Gdynia – Miedź Legnica, a więc trzecie domowe spotkanie Arkowców w rundzie wiosennej, odbędzie się już z udziałem fanów gości.