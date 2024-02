PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk całkiem dobrze radzi sobie na boiskach Fortuna 1. ligi

Zespół ma aspiracja żeby powrócić do Ekstraklasy

Pojawiają się jednak problemy z płynnością finansową

Stare demony

Lechia Gdańsk przystępowała do nowego sezonu Fortuna 1. ligi jako wielka niewiadoma. Klub miał problemy praktycznie na każdej płaszczyźnie, począwszy od spraw boiskowych, aż po organizacyjne. Te pierwsze udało się dość szybko i naprawić, bowiem gdańszczanie na wiosnę będą walczyć o baraże. Z kolei w kwestii tych drugich okazuje się, że nie jest już tak dobrze.

Teraz jednak dochodzą do opinii publicznej dość niepokojące informacje ws. stanu finansów klubu z Polsat Plus Areny. Portal “Meczyki.pl” przekazał, że Lechia ma kilkutygodniowe opóźnienia z wypłatami dla pracowników. Według medium taki stan rzeczy trwa od grudnia, gdzie zobowiązania uregulowano pod koniec stycznia, choć normalnie dzieje się to na początku miesiąca. Do tego dochodzą także zadłużenia wobec podwykonawców.

