Co oni robią! Dwa fenomenalne gole w Betclic 1. lidze [WIDEO]

Pressfocus Na zdjęciu: Andrzej Trubha

Gol stadiony świata w Siedlcach

Na inaugurację niedzielnego grania w Betclic 1. lidze czekała na nas potyczka pomiędzy Pogonią Siedlce a Bruk-Betem Termalicką Nieciecza. Faworytem tej rywalizacji byli oczywiście goście, którzy w trzech pierwszych meczach nowego sezonu zdobyli komplet punktów, a do tego mogli pochwalić się bilansem bramek aż 10:0.

Mecz rozpoczął się tak, jak się można było spodziewać. To podopieczni Marcina Brosza przez pierwszą odsłonę gry byli zespołem lepszym, który stwarzał sobie więcej sytuacji strzeleckich, choć uczciwie przyznać trzeba, że nie było ich też zbyt wiele. Rywal, czyli beniaminek z Siedlec ograniczał się głównie do przeszkadzania, ale kilkukrotnie wychodził z groźnymi kontra, lecz kończyły się one bardzo nieskutecznymi strzałami.

Pięknie to uderzył Andrzej Trubeha! #PGSBBT 0:1 🫡



👉 Oglądaj wszystkie mecze na https://t.co/h0mGO3VcHt,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/GHiWZkVm5I — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 11, 2024

Jednak tuż przed upływem pół godziny gry gola zdobył Andrzej Trubeha. Ofensywny gracz Termalicki pięknym strzałem z dystansu pokonał bramkarza gospodarzy i po kilkuminutowej analizie VAR gol został uznany. Kilka minut później jednak beniaminek doprowadził do remisu, ale ich radość trwała moment, bowiem tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego kolejnego fenomenalnego gola tego dnia zdobył gracz Bruk-Betu, a mianowicie Maciej Ambrosiewicz.

Czytaj więcej: Pogoń chciała wielkiego transferu. To mógł być hit wewnątrz Ekstraklasy