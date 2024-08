Jorge Alastuey ma wkrótce dołączyć do ŁKS Łódź, o czym poinformował Piotr Koźmiński z "WP Sportowe Fakty". 21-letni środkowy pomocnik to wychowanek Barcelony, który ostatnio grał jednak w 4. lidze hiszpańskiej.

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Jorge Alastuey

Wychowanek Barcelony w ŁKS-ie?!

ŁKS Łódź bardzo słabo rozpoczął nowy sezon w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy po dotychczasowych czterech rozegranych meczach ma na swoim koncie raptem jeden punkt i zajmuje miejsce tuż nad strefą spadkową. Do tego poza słabym punktowaniem również styl gry nie jest zbyt zadawalający dla kibiców, którzy liczyli, że w kampanii 2024/25 uda się odbudować i powalczyć o powrót na zasłużone dla ŁKS miejsce. Niemniej jak do tej pory wydaje się to dość odległe.

Być może także z tego powodu władze klubu z Łodzi, czyli w głównej mierze Robert Graf, który odpowiada za politykę transferową szukają kolejnych wzmocnień zespołu Jakuba Dziółki. Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty”, drużynę z Łodzi ma zasilić niejaki Jorge Alastuey. Jest to 21-letni środkowy pomocnik, który jest wychowankiem FC Barcelony.

W przeszłości Hiszpan uważany był za nadzieję środka pola Dumy Katalonii, ale nigdy zadebiutować w pierwszym zespole Barcy się nie udało. W ostatnim sezonie Alastuey grał na 4. poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, gdzie wystąpił w 27 meczach i zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę w barwach CD Teruel. Swego czasu grał także dla młodzieżówki Napoli.

