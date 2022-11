PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Brede

MKS Chojniczanka przez ponad dwa tygodnie szukała następcy Tomasza Kafarskiego. Ostatecznie klub Fortuna 1 Ligi poinformował o zatrudnieniu Krzysztofa Bredego, który pracował w klubie w latach 2017-2018.

Początkiem listopada Chojniczanka zwolniła Tomasza Kafarskiego

W ostatnim meczu rundy jesiennej zespół poprowadził Piotr Kieruzel, trener drugiej drużyny

Wreszcie, w ostatnio czwartek klub poinformował o zatrudnieniu Krzysztofa Bredego. Prowadził on Chojniczankę w latach 2017-2018

Brede wrócił do Chojniczanki po czterech latach

MKS Chojniczanka na początku listopada poinformowała o przetasowaniu w kadrze pierwszej drużyny. Klub zwolnił Tomasza Kafarskiego, pod którego wodzą zespół zanotował pięć ligowych porażek z rzędu. Zarząd postanowił dać sobie odpowiednią ilość czasu na znalezienie stałego następcy trenera. W ostatnim meczu rundy jesiennej, z GKS-em Tychy (1:1), Chojniczankę poprowadził Piotr Kieruzel. Na co dzień trenuje on drugą drużynę.

Ponad dwa tygodnie klub poszukiwał nowego szkoleniowca. Wreszcie, w ostatni czwartek Chluba Grodu Tura poinformował o zakontraktowaniu Krzysztofa Bredego. Były szkoleniowiec Podbeskidzia Bielsko-Biała podpisał półtoraroczną umowę.

✍ 💥 𝗞𝗥𝗭𝗬𝗦𝗭𝗧𝗢𝗙 𝗕𝗥𝗘𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗘𝗥𝗘𝗠 𝗖𝗛𝗢𝗝𝗡𝗜𝗖𝗭𝗔𝗡𝗞𝗜 💥



Szkoleniowiec z którym nasz klub osiągnął najlepszy wynik w historii, podpisał półtoraroczną umowę. Trenerze, witamy ponownie w Chojniczance i życzymy powodzenia!



🔗https://t.co/aZ7TnER9E5 pic.twitter.com/pLykxFLYGq — Chojniczanka (@ChojniczankaMKS) November 24, 2022

Dla 41-latka to powrót do Chojnic. Szkoleniowiec pracował tam bowiem przez rok: od czerwca 2017 do czerwca 2018 roku. W tym czasie osiągnął najlepsze rezultaty w historii klubu. Zakończył on bowiem sezon w 1 lidze na trzecim miejscu, a do tego dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Zarząd Chojniczanki wierzy, że powrót tak dobrze kojarzącego się trenera pomoże drużynie w utrzymaniu się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Obecnie zajmuje ona 15. lokatę i jest tuż nad strefą spadkową. Jej jedyną przewagą nad Odrą Opole czy Skrą Częstochowa jest bowiem bilans bramkowy.

