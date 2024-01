Boniek zabrał głos ws. trenera Wisły Kraków. Mocna riposta Królewskiego

FOT. PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek i Jarosław Królewski

Zbigniew Boniek zarzucił nowemu trenerowi Wisły Kraków brak licencji UEFA Pro

Na wiadomość byłego prezesa PZPN szybko zareagował Jarosław Królewski

Prezes Białej Gwiazdy stanowczo odniósł się do tych domysłów

Zbigniew Boniek się pomylił. Jarosław Królewski z mocną ripostą

Wisła Kraków niedawno ogłosiła, że nowym trenerem pierwszej drużyny będzie Albert Rude. Wybór Hiszpana był szeroko komentowany i nie każdemu przypadł do gustu.

W środowy wieczór na platformie X głos w sprawie nowego szkoleniowca Białej Gwiazdy postanowił zabrać również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN uważał, że 36-latek nie posiada licencji UEFA Pro, która jest wymagana do prowadzenia klubów z Fortuna I Ligi.

– Prezes elokwentny, inteligentny z ciekawymi pomysłami. Jedno ale, jeżeli się nie mylę, to Hiszpan nie ma UEFA Pro, czyli nie może być trenerem w 1 lidze – napisał Zbigniew Boniek.

Na tę wiadomość stanowczo odpowiedział Jarosław Królewski. Prezes Wisły Kraków postawił na wyczerpującą ripostę, która potwierdziła, że trener Albert Rude dysponuje stosowną licencją.

Odpowiedź Jarosława Królewskiego

Szanowny Panie Zbigniewie.



Prawie wszystko zgadza się we wpisie. Generalnie wszystko do pierwszej kropki.



Trzymając się faktów, zgodnie z kryterium 8.1 P.08 PL PZPN trener ESA i 1 ligi musi posiadać licencję UEFA PRO. Trenerzy: Dawid Szwarga, Adrian Siemieniec, Kamil Kuzera jej nie posiadają – mimo, że to są najlepsi trenerzy nowego pokolenia w kraju i uważam ich zatrudnienie za świetne decyzje zarządów.



Trener Rude ma zdecydowanie wyższe doświadczenie i kwalifikacje wg wymogów PZPN niż w/w trenerzy (mowa o trenowaniu np. 1 drużyny na najwyższym poziomie rozgrywkowym) co nie oznacza, że jest lepszym trenerem od w/w. Rozumiem z tego wpisu, że problemem jest narodowość – tzn. gdyby nie miał tej UEFA pro nie mógłby trenować podczas gdy są u nas trenerzy z PL, którzy nie mają i trenują.



Osobiście jestem zdania, że jak najszybciej należy otwierać młodym ludziom formalnie dostęp do trenowania drużyn ESA i 1 ligi, dlatego cieszy mnie uchwała PZPN, która pozwoliła ludziom bez licencji UEFA PRO być trenerami mimo, że są na kursie i jej nie posiadają.



Prywatnie uważam również, że powiew świeżości i młodości przydałby się we wszystkich strukturach polskich związków mimo, że oceniam stan np. Pana neuronów i wielu innych działaczy na wciąż bardzo wysokim poziomie.



Uszanowanie.