PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Arka Gdynia

W czwartek 26 maja rozegrane zostaną mecze półfinałowe w barażach o Ekstraklasę. O godzinie 18:00 mecz Korona Kielce – Odra Opole, a o godzinie 20:45 spotkanie Arka Gdynia – Chrobry Głogów. W niedzielę przekonamy się, kto z tej czwórki awansuje do Ekstraklasy.

Arka Gdynia i Korona Kielce zagrają u siebie mecze półfinałowe i są uznawane za faworytów tych spotkań

Chrobry Głogów najlepiej punktował w bezpośrednich meczach z barażowymi rywalami

Odra Opole nie zachwycała, ale do Kielc pojedzie mając w pamięci pokonanie Korony 3:1 na początku maja

Baraże o Ekstraklasę: Arka faworytem

Arka Gdynia do ostatniej kolejki sezonu zasadniczego walczyła o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Przed własną publicznością pokonała Sandecję Nowy Sącz 2:1, ale ostatecznie i tak skończyła na trzecim miejscu w tabeli. Widzew Łódź w identycznym stosunku bramkowym wygrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała, obronił drugie miejsce, wyprzedzając gdynian zaledwie o punkt. To łodzianie cieszyli się z bezpośredniego awansu, a Arka będzie musiała powalczyć o to w barażach.

Drużyna z Pomorza w swoim półfinale zmierzy się z Chrobrym Głogów – szóstą ekipą sezonu zasadniczego. Teoretycznie to Arka powinna być zdecydowanym faworytem tego starcia, ale patrząc na bezpośrednie mecze tych zespołów w tym sezonie, dwukrotnie przegrywała.

Baraże w poprzednim sezonie, czy też baraże o I ligę ze środy pokazały, że pełno w nich niespodzianek. Awans Górnika Łęczna kosztem ŁKS-u, pewne zwycięstwo Motoru Lublin z Wigrami Suwałki, męczarnie Ruchu Chorzów z Radunią Stężyca. Czy w Gdyni i Kielcach będzie podobnie?

Najlepiej punktującą drużyną w starciach z rywalami z baraży jest… Chrobry Głogów, który do decydującej walki o Ekstraklasę przystępuje z szóstego miejsca. Głogowianie ugrali w sześciu meczach 11 punktów (trzy zwycięstwa, dwa remisy i porażka). O jedno oczko mniej uzbierała Arka, trzykrotnie wygrywając, raz remisując i ponosząc dwie porażki. Odra i Korona uzbierały po sześć punktów.

Mecze bezpośrednie drużyn walczących o Ekstraklasę:

Arka – Chrobry 0:2

Odra – Chrobry 1:0

Arka – Odra 3:0

Korona – Chrobry 2:2

– Chrobry 2:2 Arka – Korona 0:0

Korona – Odra 2:1

Chrobry – Arka 1:0

Chrobry – Odra 1:0

Odra – Arka 1:3

Chrobry – Korona 1:1

Korona – Arka 1:2

Odra – Korona 3:1

Mała tabela

L.p. Klub Punkty Bilans bramek 1. Chrobry Głogów 11 7:4 2. Arka Gdynia 10 8:5 3. Odra Opole 6 5:11 4. Korona Kielce 6 7:9

Korona Kielce w tym zestawieniu zajmuje ostatnie miejsce, ale to nie znaczy, że jest na straconej pozycji. Półfinał z Odrą zagra u siebie. W rundzie jesiennej pokonała ją 2:1. Atutem kieleckiego zespołu jest Leszek Ojrzyński, który na meczach “o życie” zjadł zęby. Z kolei goście mają przewagę psychologiczną, ponieważ na początku maja ograli pewnie kielczan 3:1. W dodatku Korona nie wygrała żadnego z trzech ostatnich meczów.

Pierwsza liga – styl życia

Bukmacherzy upatrują faworytów w gospodarzach obu półfinałów, ale jak pisał w swoim cotygodniowym felietonie Jakub Olkiewicz, “Nigdzie nie wygrywa się meczów gablotą, marką, wielotysięczną grupą fanatyków. Wręcz przeciwnie, momentami da się to nawet zaobserwować na podstawie wyników kolejnych meczów. Resovia zepnie się na Arkę i Widzew, pewnie ogra faworytów, by potem gładziutko przyjąć 0:3 od spadającego z ligi Górnika Polkowice. Stomil wywiezie komplet z Legnicy, jako jeden z dwóch klubów w tym sezonie, by zaraz utopić się u siebie i też spaść”.

Walka o Ekstraklasę to ostatni etap aktualnego sezonu. Bardzo istotny, po nim będziemy znali ostateczne składy dwóch najlepszych lig piłkarskich w Polsce. Ktokolwiek awansuje do Ekstraklasy, ktokolwiek zostanie w I lidze, emocje w obu zapowiadają się przednio. Dobrze, że czekać na nowiutki sezon nie trzeba długo.