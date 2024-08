Arka wkrótce z nowym trenerem? Dziennikarz wskazał faworyta

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia ma mianować Adama Noconia na trenera

Arka Gdynia ma za sobą nieudane ostatnie tygodnie. W poprzedniej kampanii Arkowcy na finiszu dali się wyprzedzić z drugiej pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi przez GKS Katowice. Z kolei w barażach gdynianie nie dali rady Motorowi Lublin. Mimo wszystko w klubie został trener Wojciech Łobodziński, któremu dano jeszcze jedną szansę.

Po siedmiu kolejkach ligowych władze Arki doszły jednak do wniosku, że pewien plan na grę już się wypalił i doszedł do porozumienia z dotychczasowym szkoleniowcem w sprawie rozwiązanie kontraktu. Aktualnie sternicy ekipy z Gdyni szukają nowego trenera.

Według informacji dziennikarza Samuela Szczygielskiego z Meczyków głównym kandydatem do objęcia sterów nad Arką jest Adam Nocoń. 53-latek od momentu, gdy pożegnał się z Odrą Opole, to pozostaje bez pracy. W poprzedniej kampanii doprowadził Niebiesko-czerwonych do baraży o awans do elity. W półfinale Odra jednak nie dała rady Arkowcom (2:4).

Ekipa z Gdyni plasuje się obecnie na ósmym miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi z dorobkiem dziewięciu punktów na koncie. Arka wygrała jak na razie dwa spotkania i trzy zremisowała. Okazję na poprawę tego bilansu drużyna z Gdyni zmierzy się już w piątek z Miedzią Legnica. Mecz odbędzie się o godzinie 20:30.

