Zurich – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (08.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arsenal

W czwartek rozpocznie się faza grupowa Ligi Europy. Arsenal na inaugurację pojedzie do Szwajcarii, gdzie zmierzy się z FC Zurich. Zdecydowanym faworytem spotkania jest przedstawiciel Premier League, choć gospodarze mogą upatrywać swojej szansy w ewentualnych rotacjach w składzie rywali. Początek meczu o godzinie 18:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

FC Zurich Arsenal 9.00 6.00 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2022 18:03 .

Zurich – Arsenal, typy i przewidywania

Kanonierom nie udało się w zeszłym sezonie awansować do Ligi Mistrzów, co jest sporym zawodem. Rozgrywki Ligi Europy są traktowane wśród czołowych angielskich drużyn drugorzędnie. Najczęściej wystawiają w nich rezerwowych, którzy nie mieli dotąd okazji pokazać się na boisku. Tak się dzieje zwłaszcza w fazie grupowej, która zainauguruje już w czwartek. Arsenal czeka wyjazd do Szwajcarii i mecz z FC Zurich. Biorąc pod uwagę wąską kadrę ekipy z Londynu, spodziewamy się, że gospodarze mogą pokusić się o urwanie punktów. Nasz typ – FC Zurich nie przegra.

Zurich – Arsenal, sytuacja kadrowa

Kontuzje trapią Arsenal przede wszystkim w środkowej strefie boiska. W czwartek na pewno z tego powodu nie zagrają Thomas Partey oraz Mohamed Elneny. Uraz wykluczył również obecność Reissa Nelsona. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Emile Smith-Rowe’a, który naciągnął mięsień.

Zurich – Arsenal, ostatnie wyniki

FC Zurich w rozgrywkach ligowych radzi sobie bardzo słabo. Po siedmiu kolejkach ma zaledwie dwa punkty, a w ostatnim czasie notuje serię dwóch przegranych z rzędu. Zdecydowanie lepsze wyniki osiąga na arenie europejskiej, gdzie awans do fazy grupowej Ligi Europy wywalczył po wygranych dwumeczu ze szkockim Hearths.

Arsenal mógłby mówić o wymarzonym początku sezonu, gdyby nie miniony weekend. W niedzielę Kanonierzy ponieśli swoją pierwszą ligową porażkę. Na Old Trafford przegrali z Manchesterem United 1-3. Wcześniej zanotowali pięć kolejnych zwycięstw, pokonując między innymi Aston Villę, Leicester City oraz Crystal Palace.

Zurich – Arsenal, historia

Obie ekipy nie miały wcześniej okazji mierzyć się ze sobą. W czwartek rozegra się więc pierwsze starcie pomiędzy FC Zurich a Arsenalem w historii.

Zurich – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Arsenal, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,34. W przypadku wygranej FC Zurich jest to nawet aż 7,60.

Zurich – Arsenal, przewidywane składy

Zurich: Brecher, Omeragic, Kryeziu, Mets, Selnaes, Boranijasevic, Dzemaili, Avdijaj, Guerrero, Rohner, Aiyegun

Arsenal: Turner, Tomiyasu, White, Holding, Tierney, Lokonga, Xhaka, Vieira, Saka, Martinelli, Nketiah

Zurich – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie 1. kolejki fazy grupowej Ligi Europy pomiędzy FC Zurich a Arsenalem rozpocznie się w czwartek o godzinie 18:45. Nie będzie ono transmitowane w polskiej telewizji. Rywalizację Kanonierów będzie można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

