Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2024)

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Zagłębie Sosnowiec Wieczysta Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2024 11:47 .

Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków: przewidywania

W sobotę w ramach 15. kolejki Betclic 2. ligi do Sosnowca przyjedzie ekipa Wieczystej Kraków. Zagłębie Sosnowiec, które po początkowym optymistycznym wejściu w sezon, z meczu na mecz radzi sobie coraz gorzej. Przykładem może być chociażby ostatni pojedynek z Wisłą Puławy, przegrany przez ekipę Marka Saganowskiego. Zespół Sławomira Peszki z kolei zajmuje 3. miejsce w tabeli i ostatnio pokonał zespół Polonii Bytom. To musi robić wrażenie, a do tego trzeba pamiętać, że beniaminek stracił w tym sezonie raptem sześć goli. Tak więc faworyt rysuje się dość wyraźnie. Taki też jest mój typ na to spotkanie: Wieczysta Kraków wygra mecz.

Jakub Betclic 1.72 Wieczysta Kraków wygra mecz Zagraj!

Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków: ostatnie wyniki

W ostatnim czasie oczywiście zespół Wieczystej Kraków jest w zdecydowanie lepszej formie. Ekipa Sławomira Peszki wygrała sześć ostatnich spotkań. W tym czasie beniaminek okazał się lepszy m.in. od Polonii Bytom oraz Chojniczanki Chojnice. Poza tym wygrali także ze Skrą Częstochowa czy Wisłą Puławy. Ostatni raz punktu stracili w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, gdy przegrali pod Klimczokiem 0:1.

Jeśli chodzi zaś o Zagłębie Sosnowiec, to spadkowicz z 1. ligi w ostatnich pięciu meczach zanotował tylko sześć punktów. Udało się im pokonać Skrę Częstochowa oraz GKS Jastrzębie. Dwa ostatnie mecze to jednak dwie porażki. Sosnowiczanie ulegli Polonii Grodzisk Mazowiecki na własnym stadionie aż 2:6 oraz Wiśle Puławy w ostatniej kolejce.

Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków: historia

To będzie pierwszy mecz tych drużyn w historii.

Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków: kto wygra?

Kto wygra mecz? Zagłębie Sosnowiec 0% Remis 0% Wieczysta Kraków 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zagłębie Sosnowiec

Remis

Wieczysta Kraków

Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Zagłębie Sosnowiec Remis Wieczysta Kraków 4.20 3.70 1.72 4.20 3.70 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2024 11:47 .

Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków: transmisja

Mecz Zagłębie Sosnowiec – Wieczysta Kraków będzie transmitowany na antenie TVP Sport oraz w aplikacji i na stronie sport.tvp.pl.

Poza tym starcia w Betclic 2. lidze można oglądać w usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.