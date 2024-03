Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: William Remy

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: przewidywania

Trudno spodziewać się, że mające ledwie dwie wygrane w sezonie Zagłębie Sosnowiec zdoła sięgnąć po pełną pulę w konfrontacji z GKS-em, który nie odpuszcza w walce o awans na najwyższy poziom rozgrywkowy. Katowiczanie powinni poradzić sobie z czerwoną latarnią ligi. Mój typ: wygrana GKS-u Katowice.

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: ostatnie wyniki

Jesienią Zagłębie obrało kurs na spadek z Fortuna 1. Liga. Ekipa z Sosnowca nie robi wiele wiosną, aby uratować się przed degradacją. Zespół ten zdobył zaledwie dwa punkty w pięciu ostatnich meczach, a ostatnio uległ 0:4 Lechii Gdańsk.

GKS jest jednym z wygranych tego roku na poziomie Fortuna 1. Liga. Katowiczanie rozegrali sześć meczów i tylko raz nie zapunktowali. Jedna porażka i pięć zwycięstw robi duże wrażenie. Podobnie jak ostatni triumf 5:0 z Podbeskidziem.

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: historia

Zagłębie może chętnie wracać wspomnieniami do ubiegłorocznej wyprawy do Katowic. Wtedy sosnowiczanie po pół godziny gry objęli prowadzenie, które nie oddali już do samego końca meczu. Finalnie GKS przegrał 0:1.

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: kursy bukmacherów

GKS jest oczywistym faworytem wtorkowego meczu. Kurs na zwycięstwo katowiczan wynosi najczęściej 1.99. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia jest to nawet 3.70. Kurs na remis waha się z kolei między 3.25 a 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic. Wystarczy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: przewidywane składy

Zagłębie: Szewczenko – Matynia, Remy, Rozwandowicz, Suchockyj – Sokół, Wrzesiński, Dowhyj, Janota, Poliarus -Kirejczyk

GKS: Kudła – Jędrych, Kuusk, Komor – Rogala, Repka, Kozubal, Wasielewski – Marzec, Bergier, Błąd

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: kto wygra

Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice: transmisja

Początek tego meczu już o godzinie 15:00 w poniedziałek 1 kwietnia 2024 roku. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz stronie polsatboxgo.pl.

