Zagłębie Lubin i Motor Lublin to tak naprawdę sąsiedzi w tabeli PKO BP Ekstraklasy, którym gra o miejsce preferowane w eliminacjach do europejskich pucharów nie grozi. Zresztą beniaminek rozgrywek koncentruje się przede wszystkim na spokojnym utrzymaniu. Podobnie wygląda sytuacja w szeregach Miedziowych, którzy po zmianach w klubie też nie chcą drżeć o ligowy byt do ostatniej kolejki. Przed starciem ciekawe jest natomiast to, że ekipa z Lublina zdobyła pierwszą bramkę w każdym z trzech ostatnich meczów. W związku z tym można przemyśleć tę opcję przy okazji tworzenia kuponu na piątek. Mój typ: Motor pierwszy strzeli – TAK.

Zagłębie – Motor: ostatnie wyniki

Ekipa z Lubina po reprezentacyjnej przerwie ma zamiar zmazać plamę po porażce z Widzewem Łódź (0:2). Tym samym Zagłębie chce wrócić na drogę, którą obrało w starciach z Wartą Poznań (3:0) w Pucharze Polski i ze Śląskiem Wrocław (3:0) w lidze. W roli gospodarza w tej kampanii Miedziowi zagrali w PKO BP Ekstraklasie pięć razy i wygrali w nich trzykrotnie, notując tez dwie porażki.

Z kolei zespół Mateusza Stolarskiego ma za sobą cenne zwycięstwo nad Piastem Gliwice (2:0). Motor może się zatem pochwalić przed piątkowym starciem ligowym dwoma z rzędu zwycięstwami. Szybko zatem beniaminek podniósł się z kolan po druzgocącej porażce z Cracovią (2:6). W siedmiu spotkaniach w tym sezonie w roli gościa wygrali trzy razy. Tyle samo zaliczył porażek i raz podzielili się punktami.

Zagłębie – Motor: historia

Obie ekipy miały okazję zagrać ze sobą po raz ostatni w październiku 2022 roku. Wówczas grały ze sobą w Pucharze Polski i górą po dogrywce był Motor (1:0). Z kolei o ligowe punkty drużyny rywalizowały między sobą dawno temu, bo w maju 2009 roku. Wówczas Zagłębie wygrało jednym golem (2:1).

Zagłębie – Motor, przewidywane składy

Gospodarze będą musieli radzić sobie w piątkowym starciu bez kilku kluczowych postaci. Zagłębie będzie osłabione bez takich graczy jak: Kajetan Szmyt, Dawid Kurminowski, Cyprian Popielec czy Wojciech Szafranek i Damian Dąbrowski. Z kolei w drużynie Motoru zabraknie Kamila Kruka.

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez kilku kluczowych postaci. Zagłębie będzie osłabione bez takich graczy jak: Kajetan Szmyt, Dawid Kurminowski, Cyprian Popielec czy Wojciech Szafranek i Damian Dąbrowski. Z kolei w drużynie Motoru zabraknie Kamila Kruka.

Zagłębie – Motor, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie emitowane w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze starcia Zagłębie Lubin – Motor Lublin zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenach: CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

