Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (15.07.2022)

Zagłębie – Śląsk: typy, kursy, zapowiedź. W piątek, 15 lipca, rozpocznie się nowy sezon PKO Ekstraklasy. Na dzień dobry będziemy świadkami derbów Dolnego Śląska, w których Zagłębie Lubin zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Oba zespoły minionej kampanii nie mogą zaliczyć do udanych, ale już w pierwszym meczu nowych rozgrywek będą miały okazję do zmazania plamy w starciu z lokalnym rywalem. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Zarówno Zagłębie Lubin, jak i Śląsk Wrocław nie zbyt dobrze spisały się w poprzednim sezonie notując wyniki poniżej oczekiwań. Teraz przed obiema drużynami szansa na dobry start w nowych rozgrywkach w bardzo ważnym spotkaniu z lokalnym rywalem. Liczymy, że obie drużyny przystąpią do tego pojedynku z ofensywnym nastawieniem i chęcią zgarnięcia trzech punktów. Pierwszy mecz sezonu to zawsze jest zagadka, ale historia spotkań obu drużyn sugeruje, że możemy spodziewać się kilku goli. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, sytuacja kadrowa

Zagłębie po fatalnym poprzednim sezonie przeprowadziło kilka transferów i w tym momencie wydaje się, że zagadką będzie forma Szymona Kobusińskiego, który wkracza na ekstraklasowy poziom. Do drużyny trafili także Jach, Poletanović czy Bohar. Pytanie tylko czy te wzmocnienia będą na tyle wystarczające, aby nadchodząca kampania była znacznie lepsza od poprzedniej.

Śląsk Wrocław latem przeszedł niemałą rewolucję kadrową. Z zespołem pożegnało się aż dziesięciu piłkarzy, z kolei do klubu przyszło pięciu. I aż czterech z nich jest sporą zagadką przed rozpoczęciem nowego sezonu. Pewniakiem wydaje się być tylko Martin Konczkowski, który z dobrej strony prezentował się w Piaście Gliwice.

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin rozegrało cztery sparingi przed wznowieniem nowych rozgrywek. Miedziowi zaprezentowali się w nich z całkiem dobrej strony. Przegrali pierwszy mecz 1:2 z Miedzią Legnica, jednak w kolejnych trzech starciach byli lepsi od Górnika Zabrze (3:0), Chrobrego Głogów (1:0) i Aalborga (3:1).

Śląsk Wrocław rozegrał aż sześć sparingów, ale podobnie jak Zagłębie z większości wyszedł zwycięsko. Wrocławianie pokonali GKS Tychy, Radnicki Nis, Radomije oraz Zalaegerszeg. Ponadto zremisowali 1:1 z Goricą oraz przegrali z serbskim Cukaricki 0:1.

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, historia

W minionym sezonie w Lubinie wygrał Śląsk Wrocław pokonując gospodarzy aż 3:1, natomiast we Wrocławiu padł bezbramkowy remis. Miedziowi ostatni raz triumfowali w derbowym pojedynku 11 grudnia 2020 roku wygrywając przed własną publicznością 2:1. Ostatnie pięć spotkań tych drużyn to dwa zwycięstwa Zagłębia, dwa remisy i jeden triumf Śląska, co tylko pokazuje, że rywalizacje tych zespołów są bardzo zacięte i trudno wskazać zdecydowanego faworyta.

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Zagłębie Lubin, a kursy na triumf Miedziowych wynoszą około 2,30. Naszym zdaniem szanse na trzy punkty w piątkowym pojedynku są pół na pół, a bardzo korzystny kurs jest oferowany na sukces wrocławian, który wynosi ponad 3 za każdą postawioną złotówkę.

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Bieszczad, Kopacz, Ławniczak, Jach, Bartolewski, Poletanović, Łakomy, Chodyna, Starzyński, Bohar, Doleżal

Śląsk Wrocław: Szromnik, Konczkowski, Bejger, Verdasca, Garcia, Schwarz, Olsen, Łyszczarz, Jastrzembski, Quintana, Nahuel

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport oraz Canal+ 4K Ultra. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze Canal+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami Canal+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp można zaoszczędzić 72 zł (płacąc tylko 192 zł zamiast 270 zł).

