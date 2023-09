PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, typy i przewidywania

Wolverhampton Wanderers w 5. kolejce Premier League stanie przed bardzo wymagającym rywalem. Na Molineux Stadium przyjedzie bowiem Liverpool, który z dziesięcioma punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Wilki są w zdecydowanie gorszej dyspozycji – dotychczas zainkasowały tylko trzy oczka, co daje im piętnastą pozycję, tuż nad strefą spadkową. Czy ekipa Juergena Kloppa zanotuje czwarte zwycięstwo z rzędu?

The Reds wyglądają bardzo dobrze w obecnym sezonie i powinni poradzić sobie z The Wolves. Nasz typ: wygrana Liverpoolu.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, sytuacja kadrowa

W zespole Gary’ego O’Neila może ewentualnie zabraknąć Josepha Hodge’a. Zdecydowanie większe problemy kadrowe ma Juergen Klopp – za czerwoną kartkę będzie pauzował Virgil van Dijk, a z kontuzjami zmagają się Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Conor Bradley oraz Darwin Nunez, który na zgrupowaniu reprezentacji Urugwaju nabawił się urazu mięśniowego. Nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja napastnika Liverpoolu.

Wolves – absencje:

Liverpool - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Conor Bradley Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Nieznany Kontuzja kolana Nieznany Ibrahima Konaté Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Darwin Núñez Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Virgil Van Dijk Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 2 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Uraz biodra Powrót: Kilka dni Uraz biodra Kilka dni Conor Bradley Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Nieznany Kontuzja kolana Nieznany Ibrahima Konaté Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Darwin Núñez Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Virgil Van Dijk Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 2 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, ostatnie wyniki

Wilki w dwóch ostatnich kolejkach Premier League zdobyły trzy punkty - najpierw wygrały 1:0 z Evertonem, a tydzień później przegrały 2:3 z Crystal Palace. Czerwoni w tym samym czasie zainkasowali komplet oczek - zwycięstwo 3:0 nad Aston Villą oraz ważny triumf 2:1 nad Newcastle United.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, historia

W bezpośrednich pojedynkach lepiej wypadają The Reds, co nie powinno nikogo dziwić. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi ekipami, to odnotujemy trzy zwycięstwa Liverpoolu, jedną wygraną Wolverhampton Wanderers i jeden remis.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji są goście. Kurs na wygraną Wolverhampton Wanderers wynosi około 6.50, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to mniej więcej 1.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, przewidywane składy

Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Gary O’Neill Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty

6 Boubacar Traoré

11 Hee-Chan Hwang

17 Hugo Bueno

24 Toti Gomes

25 Daniel Bentley

29 Fábio Silva

30 Enso González

63 Nathan Fraser Wataru Endo 3

Cody Gakpo 18

Harvey Elliot 19

Konstantinos Tsimikas 21

Stefan Bajcetic 43

Ben Doak 50

Caoimhin Kelleher 62

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, kto wygra?

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku z góry za 30 zł/msc (180 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (324 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 144 zł. Początek meczu na Molineux Stadium już w najbliższą sobotę, 16 września o godzinie 13:30.

