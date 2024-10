Włochy – Izrael: typy, kursy, zapowiedź (14.10.2024)

Włochy - Izrael to poniedziałkowy mecz czwartej kolejki Ligi Narodów UEFA. Spotkanie będzie rozegrane na arenie w Udine. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.

Włochy – Izrael: typy bukmacherskie

Reprezentacja Włoch po nieudanych występach na mistrzostwach Europy w Niemczech ma zamiar szybko podnieść się z kolan, chcąc odnosić trofea. W najbliższym czasie głównym celem będzie namieszanie na mundialu w w 2026 roku. Zanim jednak do tego dojdzie, to aktualnie zespół Luciano Spalletti zamierza powalczyć o triumf w Lidze Narodów UEFA. Po trzech kolejkach Azzurri mają na swoim koncie dwa zwycięstwa i remis. W poniedziałkowy wieczór na ich drodze staną Izraelczycy, mający na swoim koncie trzy z rzędu porażki. Przed samym spotkaniem godne uwagi jest to, że zwykle w spotkaniach z udziałem obu drużyn padają bramki. Można zatem rozważyć tego typu rozwiązanie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Włochy – Izrael: ostatnie wyniki

Squadra Azzurra przystąpi do potyczki, mając za sobą remis z Belgia (2:2). Wcześniej natomiast zespół Luciano Spallettiego wygrywał kolejno z Francją (3:1) i Izraelem (2:1).

Reprezentacja Włoch w roli gospodarza nie przegrała od 12 września minionego roku. Po raz ostatni Azzurri przegrali 23 marca 2023 roku. Ulegli wówczas Anglii (1:2).

Tymczasem zespół Rana Bena Shimona ostatnio otrzymała lekcję piłki nożnej od Francji (1:4). Ogólnie w trzech ostatnich meczach Izrael za każdym razem przegrywał.

Reprezentacja Izraela w pięciu ostatnich spotkaniach była bezkompromisowa. Zaliczyła w nich trzy porażki i dwa zwycięstwa. Po raz ostatni Izrael zaliczył zwycięstwo w czerwcu, gdy pokonał Białoruś (4:0).

Włochy – Izrael: historia

W sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami pięć razy górą była reprezentacja Włoch, Z kolei w jednym meczu miał miejsce remis. Obie drużyny we wrześniu grały ze sobą i wówczas górą byli Azzurri (2:1).

Włochy – Izrael: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną reprezentacji Włoch wynosi 1.20. Remis wyceniono na 7.10. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Izraela oszacowano na 13.00. Przy okazji poniedziałkowego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Włochy – Izrael, typ kibiców

Włochy – Izrael, przewidywane składy

Luciano Spalletti nie będzie mógł skorzystać w poniedziałkowy wieczór z Lorenzo Pellegriniego. Z kolei u gości wypadło z gry trzech graczy. W tym gronie są: Manor Salomon, Eli Dasa i Dor Turgeman.

Włochy: Donnarumma – Calafiori, Bastoni, Lorenzo, Dimarco, Tonali, Ricci, Fagioli, Cambiaso, Rapsadori, Retegui

Izrael: Glazer – Baltaxa, Nachmias, Feingold, Haziza, Fani, Jaber, Abada, Gandelman, Gloukh, Baribo.

Włochy – Izrael, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu Włochy – Izrael zacznie się o godzinie 20:45 i będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport Premium 2 i na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

