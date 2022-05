Włochy – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (01.06.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyn

Włochy – Argentyna: typy na Finalissima. Londyńskie Wembley będzie gospodarzem spotkania pomiędzy aktualnymi mistrzami Europy oraz ostatnimi triumfatorami Copa America.

Wembley Finalissima Włochy Argentyna 3.00 3.10 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 maja 2022 21:02 .

Włochy – Argentyna, typy i przewidywania

Dla obu reprezentacji to bardzo prestiżowe spotkanie, w którym będą chciały pokazać jak dużym potencjałem dysponują. Dla Włoch będzie to okazja również do zmazania plamy po blamażu, jakim była porażka w barażach o udział w finałach mistrzostw świata. Argentyna będzie mogła sprawdzić formę na tle europejskiego rywala, co jest dla niej bardzo istotne przed występami na mundialu. W środowy wieczór spodziewamy się ciekawego spotkania, w którym obie drużyny będą dążyć do wygranej. Spodziewamy się w tym spotkaniu goli i to z obu stron. Nasz typ: BTTS

Włochy – Argentyna, ostatnie wyniki

Zaplanowane na środowy wieczór spotkanie jest dzieckiem porozumienia zawartego między federacjami UEFA i COMNEBOL, które po wielu latach wróciły do pomysłu rozgrywania meczu pomiędzy mistrzami Europy i Ameryki Południowej. Mecz w którym zmierzą się jedenastki Włoch i Argentyny oficjalnie zyskał nazwę Finalissima, a jego gospodarzem będzie londyńskie Wembley.

Reprezentacja Włoch wróci do gry po wielkim zawodzie, jaki sprawiła swoim kibicom w marcu. Drużyna Roberto Manciniego sensacyjnie przegrała 0:1 z Macedonią Północną w barażowym spotkaniu i pożegnała się z marzeniami o występie na katarskim mundialu. Niewielkim pocieszeniem dla Squadra Azzurra była towarzyska wygrana 3:2 nad Turcją kilka dni później.

Argentyna w marcu również dokończyła rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata, ale awans do turnieju finałowego zapewniła sobie już wcześniej. Zespół Lionela Scaloniego w ostatnich dwóch spotkaniach pokonał 3:0 Wenezuelę oraz zremisował 1:1 z Ekwadorem. Dla Lionela Messiego i spółki konfrontacja z Włochami będzie świetnym sprawdzianem możliwości drużyny na tle mocnej europejskiej ekipy. Mecz ten powinien dać częściową odpowiedź na pytanie, na co tak naprawdę stać Argentynę, która będzie jednym z rywali reprezentacji Polski podczas mundialu.

Włochy – Argentyna, historia

Po raz ostatni obie reprezentacje miały okazję mierzyć się ze sobą w marcu 2018 roku w Manchesterze. Towarzyskie spotkanie na Etihad Stadium zakończyło się wygraną 2:0 reprezentacji Argentyna. Na listę strzelców wpisywali się wówczas Ever Banega i Manuel Lanzini. Była to jednocześnie czwarta wygrana argentyńskiego zespołu nad włoską drużyną.

Włosi po raz ostatni sposób na pokonanie Argentyny znaleźli w… 1987 roku, kiedy wygrali 3:1 w towarzyskim meczu w Zurichu.

Włochy – Argentyna, kursy bukmacherskie

Środowe spotkanie na Wembley nie ma zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy nieco większe szanse na sukces dają Argentyńczykom. Kursy na ich wygraną wynoszą około 2.55-2.60, podczas gdy na zwycięstwo włoskiej drużyny sięgają 3.00.

Włochy – Argentyna, przewidywane składy

W środowym spotkaniu możemy spodziewać się obu drużyn w najmocniejszych zestawieniach. We włoskiej drużynie na pewno zabraknie takich zawodników jak Domenico Berardi, Gaetano Castrovilli, Federico Chiesa, Ciro Immobile czy Rafael Toloi. Roberto Mancini do swojej dyspozycji ma również 12 zawodników, którzy do tej pory nie mieli okazji do występów w kadrze.

Mecz z Argentyną będzie szczególnym wydarzeniem dla Giorgio Chiellini, który po raz ostatni założy koszulkę reprezentacji Włoch.

Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerso – Barella, Jorginho, Verratt – Zaniolo, Scamacca, Insigne

Argentyna: E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – De Paul, Rodriguez, Lo Celso – Messi, L. Martinez, Di Maria

Włochy – Argentyna, transmisja meczu

Finalissima 2022 pomiędzy reprezentacjami Włoch i Argentyny odbędzie się w środę (1 czerwca), a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 20:45. Spotkanie obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport.

